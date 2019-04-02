Ali Akyıldız Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Sivas belediye başkan adayı Ali Akyıldız oldu. CHP adayı Ali Akyıldız, Sivas belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Sivas belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Sivas belediye başkan adayı Ali Akyıldız ile ilgili seçim sonuçları ve Sivas belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Sivas belediye başkan adayı Ali Akyıldız oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Sivas belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Sivas aday yarışı ve Sivas seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Sivas Seçim Bilgileri

Sivas belediyesi için toplam sandık sayısının 699 olduğu belirlendi.

Sivas belediyesi için açılan sandık sayısının ise 699 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Sivas belediyesi için katılım oranının ise % 84,79 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Sivas toplam seçmen sayısının ise 229.430 olduğu belirlendi.

Sivas belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 194.541 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Sivas Belediye Başkan Adayı Ali Akyıldız Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Sivas belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Akyıldız, Sivas yarışında % 7,69 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Ali Akyıldız toplamda 14.528 adet oy sayısına ulaştı.

Ali Akyıldız Kimdir?

Ali Akyıldız, 1 Haziran 1964 yılında Sivas Divriği'nde doğdu.

Atatürk Universitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birliği bünyesinde farklı ilçelerde ve farklı kademelerde 25 yıl görev yaptıktan sonra 2013 yılında emekli oldu. Memuriyet görevinin yanı sıra uzun süre Profesyonel/Amatör Futbol Hakemliği, Futbol Hakem Gözlemciliği ve Voleybol Hakemliği yaptı. 25. ve 26. Dönem CHP Sivas Milletvekili 2010 tarihinden itibaren seçimlerde aday olduğu güne kadar Cem Vakfı Sivas Şubesi Başkanlığı yaptı. Ali Akyıldız, evli ve 1 kız babasıdır.

CHP Sivas belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.