Ali Altan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ÇANAKKALE EZİNE belediye başkan adayı olan Ali Altan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇANAKKALE EZİNE ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Ali Altan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ÇANAKKALE EZİNE adayı Ali Altan kimdir? Bağımsız ÇANAKKALE EZİNE adayı Ali Altan yüzde kaç oy aldı?

Ali Altan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ÇANAKKALE EZİNE belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Altan EZİNE ilçesinde % 0,02 oranında oy almıştır. EZİNE ilçesinde % 0,02 oranında oy olan Ali Altan adlı Bağımsız adayı toplamda 2 adet oy sayısına ulaştı.

ÇANAKKALE EZİNE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.