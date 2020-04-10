Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ali amca, 4 bin 500 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlardan 70 yaşındaki Ali Memiş, eve çağırdığı polis aracılığıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na 4 bin 500 lira destekte bulundu.

10.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:28
Ali amca, 4 bin 500 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Balıkesir 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlardan 70 yaşındaki Ali Memiş, eve çağırdığı polis aracılığıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na 4 bin 500 lira destekte bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya bir destek de Memiş'ten geldi.
Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Memiş, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak polisten yardım istedi.
Memiş, evine gelen Altıeylül İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, kampanyaya destek vermek istediğini anlatarak, 4 bin 500 lirasını teslim etti.
Polis , bağışı kampanya hesabına yatırdıktan sonra işlem dekontunu Memiş'e götürdü.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Balıkesir, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
İstanbul’da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Haberler
İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Haberler ›› Güncel ››Ali amca, 4 bin 500 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:16: Muş Belediyesinden ağaç dikim çalışmaları - Haber 16:16: İsrail ordusundan Esed'in komutanına görüntülü mesaj: Sizi görüyoruz - Haber 16:16: Bitlis'te üretilen siperli maskelerin dağıtımına başlandı - Haber 16:15: Antalya'da polisten sıkı koronavirüs tedbirleri denetimi - Haber 16:14: Türkiye'nin 40 yıllık Fair Play arşivi bir kitapta toplandı - Haber 15:40: Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber