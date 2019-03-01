"Ali Amca" Gönülleri Fethetti

Esnaf ve vatandaşla görüşerek sorunları dinleyen Aslan çocuklara oyuncak dağıttı.

Cumhur İttifakı AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan, seçim çalışmaları kapsamında Sabah saatlerinde esnaf, akşam saatlerinde ise ev ziyaretlerini sürdürüyor. Programı kapsamında Onur Mahallesi'de seçim çalışmalarını yürüten Aslan hem vatandaşı dinledi hem de projelerini anlattı.

"AYRIMCILIK BİZE GÖRE DEĞİL…"

Vatandaşların daveti üzerine evlerine misafir olan Aslan, " Sıcak muhabbetleri ve misafirperverlikleri için ailelerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte hangi parti ve görüşten olursa olsun, hepsi bizim kardeşimizdir. Dur, durak bilmeden hepimiz herkesin gönüllerine gireceğiz. Yediden, yetmişe milletimizin gönlünde taht kurmak için gece gündüz çalışacağız, koşacağız, koşturatacağız. 31 Mart akşamı Allah'ın izni ile hep beraber gönül Belediyeciliği hizmeti ile değişimin ve gelişimin ilk adımlarını Bayraklı'da atacağız" dedi.

"ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ…"

Aslan, ziyaretlerinde çocuklarla da yakından ilgilenerek, hediyeler dağıttı. Hediyeler karşısında mutlu olan çocuklar Ali Aslan'a sevgi selinde bulundu. Çocuklarımızın oyun oynayabilecekleri spor ve sosyal alanlar yapacağız diyen Aslan"Çocuklarımızın bu ülkeye hizmet edecek donanımla yetiştirmek gerekiyor. Çocuklarımız bugünün yarını, yarının ise umududur. Dünyanın en kıymetli varlıklarıdır." Diye konuştu. Ziyaretlerde mahalle halkı ve çocuklar Aslan'a yoğun ilgi göstererek, fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Bültenler