Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ali amcadan Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine şiirli ve dualı teşekkür

Amasya'da yaşayan 84 yaşındaki Ali Mazlum, isteği üzerine maaşını çekip getiren Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine, yazdığı şiiri okuyarak ve dua ederek teşekkür etti.

27.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:42
Ali amcadan Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine şiirli ve dualı teşekkür
Amasya 'da yaşayan 84 yaşındaki Ali Mazlum, isteği üzerine maaşını çekip getiren Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine, yazdığı şiiri okuyarak ve dua ederek teşekkür etti.
İçişleri Bakanlığının aldığı kararla 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması üzerine dışarı çıkamayan Mazlum, emekli maaşını çekmek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekibi, koordine merkezinin yönlendirmesiyle Mazlum'un yaşadığı Bahçeleriçi Mahallesi'ne giderek maaş kartını aldı.
Maaşını çekip kendisine getiren ekibe yazdığı, "Bir gün olur şeker alıp kahveye giderim, kalmadı benim ne şehrim ne pazarım. Bir top kefen alır gider yatarım, Allah'a aşık oldum ben böyle gezerim. Devletime bizim yanımızda olduğu için teşekkür ederim. Sizin gibi yardımsever çocukların gözlerinden öperim." şeklinde sözlerin yer aldığı şiiri okuyan Mazlum, dua ederek teşekkür etti.
Devletin böyle bir uygulaması olduğu için mutlu olduklarını dile getiren Mazlum, "Sağ olsunlar, bir telefonumla geldiler, maaşımız çekip getirdiler. Biz devletimizin koyduğu kurallara uyuyoruz. Devletimiz de bize sahip çıkıyor. İnşallah bu virüs gidecek ülkemizden." dedi.
Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi çarşı bekçisi Uğur Kemal ise Ali amcanın okuduğu şiirin kendilerini duygulandırdığını belirterek, "Amcamız bizi arayıp maaşını almamızı talep etti. Biz de maaşını çekip getirip kendisine teslim ettik. Bize ettiği dualarla söylediği şiirlerle gayet mutlu olduk, duygulandık. Ali amcamıza dualarından dolayı teşekkür ederiz. Bizler yaşlılarımızın bir telefon kadar yakınındayız. Yeter ki onların canı sağ olsun, bize telefon etsinler." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Amasya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Ali amcadan Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine şiirli ve dualı teşekkür - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Selçuk Bayraktar’dan yerli solunum cihazı paylaşımı Haberler
Selçuk Bayraktar'dan yerli solunum cihazı paylaşımı
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 92’ye vaka sayısı 5698’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi
İtalya’da en ölümcül gün! Korona ölümleri 9 bin 134’e yükseldi Haberler
İtalya'da en ölümcül gün! Korona ölümleri 9 bin 134'e yükseldi
Bu akşamdan itibaren şehirlerarası otobüs seferleri kısıtlanacak Haberler
Bu akşamdan itibaren şehirlerarası otobüs seferleri kısıtlanacak
Soylu’dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL’e gerek yok demem Haberler
Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 belde ve köy karantinaya alındı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 belde ve köy karantinaya alındı
İngiltere’de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış Haberler
İngiltere'de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor

Son Dakika Güncel Haberleri

19:56: Nusaybin polisi Türkçe ve Kürtçe "Evde kal" klibi çekti - Haber 19:56: Sağlık Bakanı Koca: "Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, bazı illerde vaka saylarının... - Haber 19:54: New York'ta Kovid-19 vakası sayısı, bir günde 7 binden fazla artarak 44 bini geçti - Haber 19:54: Koronavirüs karantina taahhüdünü kabul eden Avrupa'daki tır şoförleri deniz yoluyla yurda dönüyor - Haber 19:53: Yaşlılar "Evde kal" videosu ile çağrıda bulundu - Haber 19:46: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi - Haber 19:36: Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi - Haber 19:14: Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak - Haber 18:57: Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem - Haber 18:52: Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı - Haber 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber 17:00: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu - Spor