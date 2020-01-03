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Ali Aras mazbatasını alarak görevine başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Ali Aras, mazbatasını alarak görevine başladı.

03.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:46 Ali Aras mazbatasını alarak görevine başladı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Ali Aras, mazbatasını alarak görevine başladı.

Yeni Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve partililerinde katılımı ile Ali Aras'a mazbatası Seçim Müdürü Tekin Seyhan tarafından verildi. Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Merkez İlçe Başkanı Ali Aras mazbatasını aldıktan sonra açıklama yaptı. Aras yaptığı açıklamasında şunları söyledi; " Öncelikle partimize Erzincan'ımıza hayırlı olması temenni ediyorum. Partililerimiz, delegelerimizin tevazu gösterdikleri bu seçimden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni Erzincan'da daha iyi bir noktaya taşımak ve Erzincan'da Milletvekili çıkartmak için çalışmalarımızı yapacağız. Gayretimiz çabamız partimiz için olacak. Bütün arkadaşlarımla genç yeni yüzlerle iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Tabana ineceğiz, üyelerimize ineceğiz, seçmenlerimizle birlikte başarıyı yakalayacağız tüm Erzincan'la beraber" - ERZİNCAN

Cumhuriyet Halk Partisi, Erzincan Merkez, Erzincan, Politika

Kaynak: İHA

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