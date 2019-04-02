Ali Asker Ay Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BİLECİK GÖLPAZARI belediye başkan adayı olan Ali Asker Ay isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BİLECİK GÖLPAZARI ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Ali Asker Ay isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BİLECİK GÖLPAZARI adayı Ali Asker Ay kimdir? BTP BİLECİK GÖLPAZARI adayı Ali Asker Ay yüzde kaç oy aldı?

Ali Asker Ay Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BİLECİK GÖLPAZARI belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Asker Ay GÖLPAZARI ilçesinde % 0,07 oranında oy almıştır. GÖLPAZARI ilçesinde % 0,07 oranında oy olan Ali Asker Ay adlı BTP adayı toplamda 3 adet oy sayısına ulaştı.

BİLECİK GÖLPAZARI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.