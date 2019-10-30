Ali Asker Barut "Şebçerağ" dedi

Her iki kitabı da Edebiyat Ortamı Yayınları'ndan çıkan Barut, Şebçerağ'da "Büyük bir gelenek ile yürüyenler"olarak andığı aralarında Seyrani, Pir Sultan Abdal, Sezai Karakoç, İlhami Çiçek, Teslim Abdal, Mehmet Akif Ersoy, Murat Yalçın, Hüseyin Alemdar, Abdülkadir Budak ve Hazreti Ali'nin bulunduğu şair ve yazarlara yer veriyor.

Kitabının, okura "Büyük bir gelenek ile yürüyenler"in üzerindeki selamı olduğunu söyleyen Ali Asker Barut, "Bu kitap şiir yolculuğumun ana duraklarını ve şiire ilişkin benim görüşlerimi içeriyor. Kitap geçmişe ve üzerimde büyük hakları olan benim geçmemiş dediğim geçmişin büyük şairlerine bir selam durmadır" dediDalgınlıklar ve Kederler Kitabı'nda ise şair son şiirlerini bir araya getirmiş.