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Ali Atay ve Begüm Birgören 'Osman Sekiz' filmi ile anlaştı

Ünlü oyuncu Ali Atay, yönetmeliğini Ezel Akay'ın yapacağı "Osman Sekiz" filmi ile anlaştı.

14.02.2020 17:15 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:15Ali Atay ve Begüm Birgören 'Osman Sekiz' filmi ile anlaştı

Yapımcılığını Muhteşem Üçlü filminin yapımcısı Ömer Kaya'nın, senaryosunu oyuncu Kemal Uçar'ın yazdığı "Osman Sekiz" filmin kadın başrol oyuncusu ise Begüm Birgören oldu.

Fantastik romantik komedi türündeki filmin çekimlerinin önümüzdeki ay başlaması planlanıyor. Filmin ön hazırlık süreci devam ediyor. Filmde kullanılacak kostümler ve mekan çalışmaları en ince detaya kadar özenle hazırlanıyor.

Filmin senaryosunu yazan ünlü oyuncu Kemal Uçar aynı zamanda oyuncu kadrosunda da yer alacak.

Filmin yapımcısı Ömer Kaya yaptığı açıklamada proje için yoğun çalıştıklarını belirterek, "Proje üzerinde yoğun ve en ince detaya kadar özenle çalışıyoruz. Hazırlık sürecimiz devam ediyor. Mekan ve kostümler konusunda çok dikkatli çalışıyoruz.En ufak bir hataya sebebiyet vermemek için hazırlık sürecini uzun tutuyoruz" dedi.


Begüm Birgören, Ömer Kaya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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