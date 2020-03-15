Ali Ay, Bursaspor'dan ihraç edildi
Bursaspor Kulübü Olağan Mali Genel Kurulu'nda yapılan "üyelikten çıkarma" oylaması sonucunda, Bursaspor eski Başkanı Ali Ay, genel kurul üyeliğinden çıkarıldı.
15.03.2020 21:24 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:24
Bursaspor Kulübü Olağan Mali Genel Kurulu'nda yapılan "üyelikten çıkarma" oylaması sonucunda, Bursaspor eski Başkanı Ali Ay, genel kurul üyeliğinden çıkarıldı.
Oylama Bursaspor Divan Kurulu Başkanlığı tarafından kapalı olarak yapıldı. Sayılan oylar sonucunda, Ali Ay'ın 76'ya 73 oyla üyelikten çıkarılması kararı çıktı.
Karar genel kurul tarafından onaylanırken, Ali Ay'ın kongre salonuna gelmediği görüldü. - BURSA
Oylama Bursaspor Divan Kurulu Başkanlığı tarafından kapalı olarak yapıldı. Sayılan oylar sonucunda, Ali Ay'ın 76'ya 73 oyla üyelikten çıkarılması kararı çıktı.
Karar genel kurul tarafından onaylanırken, Ali Ay'ın kongre salonuna gelmediği görüldü. - BURSA
Kaynak: İHA
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