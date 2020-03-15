Menü
Haberler ›› Spor ››Ali Ay, Bursaspor'dan ihraç edildi - Spor

Ali Ay, Bursaspor'dan ihraç edildi

Bursaspor Kulübü Olağan Mali Genel Kurulu'nda yapılan "üyelikten çıkarma" oylaması sonucunda, Bursaspor eski Başkanı Ali Ay, genel kurul üyeliğinden çıkarıldı.

15.03.2020 21:24 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:24
Ali Ay, Bursaspor'dan ihraç edildi
Bursaspor Kulübü Olağan Mali Genel Kurulu'nda yapılan "üyelikten çıkarma" oylaması sonucunda, Bursaspor eski Başkanı Ali Ay, genel kurul üyeliğinden çıkarıldı.

Oylama Bursaspor Divan Kurulu Başkanlığı tarafından kapalı olarak yapıldı. Sayılan oylar sonucunda, Ali Ay'ın 76'ya 73 oyla üyelikten çıkarılması kararı çıktı.

Karar genel kurul tarafından onaylanırken, Ali Ay'ın kongre salonuna gelmediği görüldü. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Bursaspor, Ali Ay, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil Spor
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Spor
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı Spor
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek Spor
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Spor
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında Spor
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Spor
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor