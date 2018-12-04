Ali Ay: "Maçlara En Az 5 Bin Kişi Kaçak Giriyor"

04 Aralık 2018 Salı 13:12



04 Aralık 2018 Salı 13:12

Bursaspor Başkanı Ali Ay, ligi ilk 10'un içinde bitirmek istediklerini ifade ederek, maçlara kaçak yollarla girenlere ve onları sokanlara da ateş püskürdü. Ay, "Maça en az 5 bin kişi kaçak giriyor. Forma almazsın, bilet almazsın sonra yönetimden hesap sorarsın" dedi.Bursaspor Başkanı Ali Ay, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bütün kulüplerin iyi futbol oynadığına dikkat çeken Ay, "Bunların arasından sıyrılıp Avrupa'ya gidebiliriz. Bunun için ligin ikinci devresine bakmak lazım. Futbolcularımızın daha çok çalışması gerekiyor. Hocamızın söylediği gibi hedefimiz ilk 10'un içerisinde olmak" şeklinde konuştu.Transfer çalışmaları ile ilgili sorulan bir soruyu da yanıtlayan Ay, "Transfer çalışmaları tabi ki var da onun için benzin lazım. Onları bugünden konuşmak için erken olabilir. Ay sonunu görelim, sonra karar vereceğiz. Menajerler aracılığı ile bizim bir futbolcumuza da teklif oldu. Bir diğer futbolcumuzla ilgili de çalışma yapıyorlar. Eğer değerini bulmadıysa, iyi fiyat gelmedikten sonra hiçbir futbolcumuzu satmayı düşünmüyorum" cevabını verdi.Her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını ifade eden Ay, "Benim hedefim 8'de 8 yapmaktı. 8 maç kala bunu söylemiştim. Hedefimiz şimdi 3'te 3 yapmak. İlk yarıyı galibiyetlerle bitirmeyi hedefliyoruz. Diğer kulüpler de iyi top oynuyor ama biz de iyi futbol oynuyoruz. Bizim burada daha yukarılarda olmamız lazımdı. Ama VAR sisteminden epey puanlarımız gitti. Bazı talihsizlikler oldu. Kasımpaşa maçında biz iyi oynadık ama onlar galip geldiler. Futbolda böyle şeyler olabiliyor" dedi."Ben vicdan azabı duyuyorum"Birkaç aydır Bursaspor personel maaşlarının ödenememesi ile alakalı da açıklama yapan Ay, "Personel maaşlarımızın dün bir tanesini yatırdık. Bu hafta ya da gelecek hafta iki tane daha yatıracağız. Sizler konuşuyorsunuz ama sizlerden daha fazla ben vicdan azabı duyuyorum. Benim yanımda da 500 kişi çalışıyor. Hayatımda hiç görmediğim şeyleri burada gördük ve yaşıyoruz. Ama maalesef elden de bir şey gelmiyor. Ama ben arkadaşlara da söyledim gelecek ilk paradan personel maaşı ödenecek" ifadelerini kullandı.Kembo ve Emre Taşdemir'le ilgili karar devre arası verilecekJoshua John'un dün sözleşmesini feshettiğini belirten Ay, "Biz özellikle feshetmesi için ödemeleri de yapmadık. Bundan sonra da gelmeyecek. Parasını da alacak. Jires Kembo ile ilgili de devre arasında inşallah olumlu gelişme olur ama olmazsa onunla alakalı da hocamızla görüşüp karar vereceğiz. Emre Taşdemir'le ilgili de bir kere görüşülüp devre arasında karar verilecek. Emre'yle sene başında konuştuk. Sözleşmesini uzatmayacağını söyledi, sakatlığı da devam ediyordu. Bazı gelişmelerden sonra da kadro dışı kaldı" dedi."En az 5 bin kaçak seyirci vardı"Maçlarda ciddi bir şekilde tribüne kaçak seyirci girmesi ile ilgili konuşan Ay, "Biz maç saatinde arkadaşla görüştük, artık bu işe çözüm bulmamız gerekiyor. Ben diğer stadyumlara gittiğimde onları inceliyorum. Turnikelerimiz yanlış koyulmuş. Diğer stadyumlarda turnikelerden bir kişi zor geçiyor. Onların fizibilitesini çıkartacağız. Sadece bunlar da değil. Bu konu ile ilgili de 4 arkadaşı görevlendirdim. Bütün kameralar kontrol edilecek. Ben gerçekten üzülüyorum vereceğin para 20 ile 40 TL arasında bir para. Bursaspor için ver bu parayı. Ahlaktan bahsediyoruz. Bu gerçekten kul hakkına giriyor. Gerekirse bazı insanları deşifre edelim. Elimizden de bir şey gelmiyor. Maalesef ahlak bozulmuş. Kardeşim ver paranı gir, 'Ben Bursasporluyum' de. 5 kuruş menfaati yok. Bedavaya maça girer, maça bedavaya adam sokar, sonra sosyal medyadan Bursaspor'a giydirir. Kulübün durumu zaten ortada. Forma almazsın, bilet almazsın sonra yönetimden hesap sorarsın. En az 5 bin tane insan vardı" şeklinde konuştu.TFF'nin de paraya ihtiyacı varBursaspor'un arsaya değil, altyapıya yatırım yapması gerektiğini vurgulayan Ali Ay, "Altyapıya dışarıdan da futbolcuların gelmesi lazım. Tesislerimiz çok güzel oldu. Gelecek hafta orasıyla alakalı bir çalışma yapılacak. Örnek tesislerden bir tanesi oldu. Kurtuluşumuz bizim altyapımız. Devamlı konuşuyorum, stadyum isim hakkı, futbolcu satışı bizi rahata erdirecek. Futbolcu satışımızın da olması için altyapımız daha güçlenmeli. Altyapıdan yetiştirip satmak zorundayız. Bizim gibi kulüpler bunu yapmak zorunda. Kendimize 3-5 yıllık bir proje yaptık. Nakit akışından söz ediyorum, borçtan değil. Nakit akışında 3 veya 4 yılın sonunda 25-30 milyon TL artıya geçiyoruz. Altyapıya hedef koyduk. En az yıllık 5 milyon Euro futbolcu satışından para gelmesini hedefledik. Bütçe disiplininden kesinlikle taviz vermememiz lazım" açıklamasında bulundu.Birçok kulübün uygunsuz menajerlerle oyuncu alışverişi yapılması ile ilgili Bursaspor'un disiplin kuruluna verilmesiyle alakalı sorulan bir soruyu yanıtlayan Ay, "TFF de para toplamak için ne gerekiyorsa yapıyor. Onların geçen dönem yayıncı kuruluştan gelirleri yüzde 12'iydi. Şu anda yüzde 4'e düştü. TFF'nin de paraya ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. - BURSA