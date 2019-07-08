08.07.2019 16:35
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Ali Babacan 18 yıl sonra istifa etti! AK Parti'den ilk hamle geldi

AK Parti'den istifa eden Ali Babacan, partinin internet sitesinde yer alan kurucu üyeler listesinden çıkarıldı.

AK Parti'den yaptığı yazılı açıklamayla istifa eden Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, partinin internet sitesindeki "Kurucu Üyeler" sayfasından çıkarıldı.

Babacan, 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin kurucuları arasında yer alıyordu.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin internet sitesi www.akparti.org.tr adresinde yer alan 'Ak Kadro' altındaki Kurucu Üyeler sayfasında Babacan'ın da biyografisi ile bilgileri yer alıyordu.

BABACAN SAYFASI KALDIRILDI

Kurucu üyeler Ali Aydın Dumanoğlu ile Ali İhsan Arslan arasında yer alan Babacan'ın bilgilerinin yer aldığı sayfa kaldırıldı.

Babacan'ın da yer aldığı sayfa şöyleydi:

Sayfanın yeni hâli şöyle:

Ali Babacan 18 yıl sonra istifa etti! AK Parti'den ilk hamle geldi

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