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Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi

Bu yıl kuracağı yeni parti ile siyaset arenasında boy gösterecek olan Ali Babacan, sosyal medyadaki 5 yıllık suskunluğunu bozdu ve 2020 yılından beklentilerini 13 maddede sıraladı.

01.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:04 Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi

2020 yılında kuracağı yeni partiyle siyasi kariyerine devam etmesi beklenen Ali Babacan, 5 yıl sonra sosyal medyadaki sessizliğini bozdu. Babacan, yeni yıldan istek ve temennilerini 13 maddede sıraladı.

İşte Ali Babacan'ın sosyal medya üzerinden sıraladığı o 13 madde:

1. Yeni yılda tüm vatandaşlarımıza sağlık ve mutluluklar diliyorum.

2. 2020 yılıyla beraber artık halkımız, özellikle de gençlerimiz, geleceğe umutla ve güvenle baksın. Bu yıl ülkemiz için yepyeni bir başlangıcın yılı olacaktır.

3. 2020 yılı korkuların ve karamsarlığın azaldığı, cesaretin ve umutların arttığı bir yıl olacaktır. Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı dilin kaybedeceği, birleştirici siyasetin kazanacağı bir yıl olacaktır.

4. Artık hukukun ve adaletin hakim olduğu, vatandaşlarımızın korkmadan düşüncelerini açıkladığı, özgürlüklerin doyasıya yaşandığı bir istiyorum.

5. Yoksulluğun azaldığı, her alanda fırsat eşitliğinin sağlandığı, insanlarımızın iş bulabildiği, refah ve bolluk içinde yaşayan bir Türkiye istiyorum.

6. Kendi içinde huzur ve barışı sağlamış, birlikte yaşam iradesini göstermiş, ortak bir gelecek hedefi etrafında kenetlenmiş bir Türkiye istiyorum.

7. Kadınların eşit vatandaş olarak güçlendirildiği, kadına yönelik şiddete karşı topyekün mücadele veren bir Türkiye istiyorum.

8. En önemli varlığımız olan gençlerimizin ve çocuklarımızın kaliteli eğitime eşit fırsatlarla ulaşabildiği bir Türkiye istiyorum.

9. Uluslararası itibarını artırmış, güven duyulan, bölgemizde ve dünyada barışa katkı veren bir Türkiye istiyorum.

10. Kendi içinde ve dışarıya karşı güvenliğini sağlamış, sadece güvenlik araçlarını değil, siyasi ilişkileri, ekonomiyi, diplomasiyi ve kamu diplomasisini de güvenliğin ana unsurları gören bir Türkiye istiyorum.

11. 2020'li yıllarda dünya için barış, refah ve sosyal adalet istiyorum. Çevreyle ilgili sorunların ciddiyetle ele alınmasını, insanlığın ortak geleceğini tehdit eden bu konuda tavizsiz bir duruş sergilenmesini istiyorum.

12. Yeni yılda da daha fazla demokrasi, daha fazla adalet, daha fazla özgürlük için mücadele edeceğiz. "Önce insan!" demeye devam edeceğiz.

13. Cesaretle, özgüvenle, azimle, işbirliği ruhuyla, diyalog ve ortak akıl arayışıyla çalıştığımızda aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur. Güzel ülkemizin önü açıktır. Allah doğrunun yardımcısıdır.

5 YILDIR PAYLAŞIM YAPMIYORDU

Ali Babacan sosyal medyadan son paylaşımını 19 Haziran 2015 tarihinde yapmıştı. Babacan son attığı tweette, "Küresel ekonominin; güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme patikasına oturtulması için G20'nin eşgüdümlü hareket etmesi önem arz ediyor" ifadelerine yer vermişti.


Ali Babacan, Türkiye, Güncel

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