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Ali Babacan'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt: Çalışmalarımıza dışarıdan bilgi ve tecrübesiyle destek veriyor

AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına başlayan Ali Babacan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün parti çalışmalarına dışarıdan destek vereceğini belirterek, "Biz de bundan memnunuz. Ancak nihai kararları biz veriyoruz." dedi.

26.11.2019 21:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:56

Yeni parti kurma hazırlığı içinde olduğu bilinen Ali Babacan, kurucusu olduğu AK Parti'den istifa etmesinin ardından ilk kez canlı yayına katıldı. Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuşan Ali Babacan, "Abdullah Gül bu hareketin neresinde? sorusuna, "Abdullah Bey'le bizim kaygılarımız aynı. Ancak Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra 'Ben artık aktif siyasette yokum' dedi. 'Bundan sonra yeniden bir partide olmam' dedi.Herkes mutabık olsaydı 'böyle bir talep var, kaçamam' diye ifade etmişti. Kendisi bizim çalışmalarımıza destek veriyor. Ayda bir iki defa oturuyoruz. Kendisi bize destek veriyor. Bize dışarıdan bilgi ve tecrübesiyle destek veriyor. Biz de bundan memnunuz. Ancak nihai kararları biz veriyoruz." diyerek cevap verdi.

ABDULLAH GÜL PARTİ İÇİNDE GÖREV ALACAK MI?

Fatih Altaylı'nın "Abdullah Gül'ün parti içinde görev alma, olmak gibi bir durumu yok mu?" sorusuna yanıt veren Babacan şöyle konuştu:

"Hayır, hayır. Ben kendisine söyledim. 'Bu işte olacaksınız başımızda siz olacaksınız' dedim. 'Hayır' dedi 'bu iş isiz yapacaksınız' dedi. Bizi partimiz farklı kesimlerin üzerinde ittifak kurulacağı bir çizgiyi oluşturmak amacında. Farklı siyasi görüşlerden gelen insanların uygulanabilecek ve gerçekçi olan yeni bir Türkiye tasarımı. Bu ana akım siyasi bir çalışma olacak."

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Ali Babacan'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt: Çalışmalarımıza dışarıdan bilgi ve tecrübesiyle destek veriyor

Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül, Politika, Güncel


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