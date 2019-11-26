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Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun teklifini açıkladı: Birleşme teklifinde bulundu, olumlu bakmadık

Yeni parti hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti için birleşme teklifinde bulunduğunu ancak kendilerinin olumlu bakmadıklarını açıkladı. Babacan, "Ben birleşmeyi zor görüyorum. Gerçekçi görmüyorum" dedi.

26.11.2019 22:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 22:40Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun teklifini açıkladı: Birleşme teklifinde bulundu, olumlu bakmadık

AK Parti'den istifa ettikten sonra yeni parti hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk oldu. Burada gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Ali Babacan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun teklifini de açıkladı. Babacan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti için birleşme teklifinde bulunduğunu ancak kendilerinin olumlu bakmadıklarını söyledi.

"BİRLEŞME TEKLİFİNİ GERÇEKÇİ GÖRMÜYORUM"

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın Ahmet Davutoğlu'nun birleşme teklifi olup olmadığıyla ilgili sorusunu cevaplandıran Ali Babacan "Ahmet Davutoğlu, birlikte yürüme teklifinde bulundu. O daha önce kendisi partileşme sürecini başlatmıştı. Biz daha sonra başlattık. Bu durumda kadrolaşma süreci yürüyemeyeceği için olumlu bakmadık. O onun ekibi bu bunun ekibi olmasını istemedik. Tamam kadro olmak gerektiğini inanıyorduk. Sıfırdan bir hareket olsun istiyoruz. Ben birleşmeyi zor görüyorum. Gerçekçi görmüyorum" şeklinde konuştu.

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