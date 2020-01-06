Haberler » Dünya » Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'IMF'den emir alıyorlardı' iddiasına yanıt - Haberler

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'IMF'den emir alıyorlardı' iddiasına yanıt

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Şu anda parti kurma çalışması yapan bazı arkadaşlar var ya onlar da o zaman benim yanımda olanlar bana karşı çıkmışlardı. 'Yok şöyledir, yok böyledir.' Niye? Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı." ifadelerine Twitter'dan yanıt verdi

06.01.2020 22:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:00 Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'IMF'den emir alıyorlardı' iddiasına yanıt
Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar akşamı katıldığı bir programda 2008 yılındaki ekonomik krize atıfla, "Şu anda parti kurma çalışması yapan bazı arkadaşlar var ya onlar da o zaman benim yanımda olanlar bana karşı çıkmışlardı. 'Yok şöyledir, yok böyledir.' Niye? Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı" yönündeki sözlerine cevap 'dan verdi.

Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazır olduğunu belirten Babacan, "Dün akşamdan bu yana faiz konusu üzerinden yapılan tartışmaları izliyorum. Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazırım. Ancak bizim Türkiye'nin bugününe ve geleceğine odaklanmamız gerekiyor. Faizlerle ilgili güncel birkaç rakamı paylaşmak isterim: Merkezi yönetim bütçesinden ödenen faiz 2017 yılında 57 milyar iken 2018'de 74 milyar TL'ye çıktı. Hükümetin programına göre faiz ödemeleri 2019'da 103 Milyar, 2020'de 139 Milyar TL. Dikkatinizi çekmek isterim: Devletin vatandaşlarından vergi toplayarak piyasaya ödediği faiz 3 yılda 57 Milyar'dan 139 Milyar TL'ye ulaşıyor. Artış oranı yüzde 144. Dahası, Türkiye'nin hayat pahalılığı gibi, işsizlik gibi devasa sorunları var." ifadelerini kullandı.
Euronews.com'da Görüntüle

Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı, Ali Babacan, Twitter, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

22:36   Tarsus'ta aşırı yağışlardan evin duvarı çöktü - Haberler
22:31   93 yaşındaki adamı öldüresiye dövüp gasp ettiler - Haberler
22:28   "Kudüs şairi" Mehmet Akif İnan, memleketi Şanlıurfa'da anıldı - Haberler
22:19   Çirkin Kadın Yoktur Yanlış Yerden Bakılmış Kadın Vardır Dedirten 25 Fotoğraf - Haberler
22:15   #MeToo hareketinin başlamasına neden olan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakim karşısına çıktı - Haberler
22:12   Son dakika: İranlı General Kasım Süleymani'nin vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Haberler
21:03   Ruhani'den Trump'ın "52 hedef" açıklamasına gönderme: 290 sayısını da unutmasınlar - Haberler
20:51   Sevdiği kızın babasının öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen genç intihar etti - Haberler
20:44   İran gerginliği sonrası ABD Kongresi'nden Trump'ın savaş yetkilerini sınırlama hamlesi - Haberler
20:14   13 yaşındaki öğrenci köpekten kaçarken can verdi - Haberler
6.01.2020 22:43:59