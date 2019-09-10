Ali Babacan'dan "kayyum" açıklaması: Seçilmişleri sadece bağımsız yargı görevden alabilir

AK Parti'den istifa eden ve yeni parti hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Yardımcısı ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, HDP'li üç büyükşehir belediyesine kayyum atanmasıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

"HALKIN İRADESİ DEMOKRASİLERDEKİ EN ÖNEMLİ GÜÇTÜR"

Babacan, Karar gazetesinden Ahmet Taşgetiren ve Yıldıray Oğur'a yaptığı açıklamada, "Seçilmiş bir insanı görevden alabilecek bir gücün sadece ve sadece hukuktan güç alan bağımsız yargıda olması lazım. Çünkü halkın iradesi demokrasilerdeki en önemli güçtür" dedi.

"SEÇİLMİŞLERİ SADECE BAĞIMSIZ YARGI GÖREVDEN ALABİLİR"

Seçmenin iradesine saygı göstermek gerektiğini aksi takdirde demokrasiye büyük zarar verileceğini belirten Babacan, "Halkın iradesini dengeleyebilecek güç ancak bağımsız yargı olabilir. Yoksa vicdanlarda derin yaralar açılır. Bir de burada tabi güvenilir ve bağımsız bir yargı gerekiyor. Demokrasi önemli ama hukuk da çok önemli. Demokrasilerde hukuku göz ardı ederseniz, demokrasi bir süre sonra otokrasiye dönüşebilir" dedi.

"KÜRT SORUNU BİZİM EN ÖNEMLİ ÇALIŞMA ALANLARIMIZDAN BİRİ"

Ali Babacan, devletin tüm vatandaşlarına aynı yakınlıkta olmasının temel bir ilke ve her kimliğin bu ülkenin asli bir unsuru olduğunu belirterek, "Aksi halde aidiyet hissi oluşturamazsınız. Devlet tüm kimliklere saygı göstermek zorundadır. Her bir vatandaşımız, zaten doğal hakkı olan özgürlüklerini doyasıya yaşamalı. Haklar ve özgürlükler devletin vereceği alacağı bir konu olmamalı. Hakları ve özgürlükleri oylatamazsınız. Bu konularda ciddi sorunlar var. Türkiye'nin bir hak ve özgürlük sorunu var, bunu öncelikle kabul etmek gerekiyor. Aynı zamanda Türkiye'de bölgeler arası gelişmişlik farkı var. Toplum kesimleri arasında sosyoekonomik farklar büyük. Toplumsal hafızada derin yaralar var. Duygusal kopuşlar var. Sertlik politikalarıyla bunların çözülmesi mümkün değil. Vicdanlı olmak lazım" dedi.

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan

Türkiye'de büyük bir terör sorunu olduğunu ve çözüm için güvenlik tedbirlerinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Babacan, "Burada taviz asla söz konusu olamaz. Karşınızda silahlı bir örgüt varsa, devletin de güvenlik enstrümanları vardır. Ancak sadece güvenlik tedbirleriyle terör sorununun çözülemeyeceğini bilmemiz lazım. Hem bizim yakın geçmişimiz hem de dünya örnekleri bize bunu söylüyor. Biz yıllarca şunu yaptık. 'Türkiye'de hem özgürlükleri ilerletiyoruz, hem de Türkiye'nin güvenlik konumunu güçlendiriyoruz ve bunu eşzamanlı yapıyoruz. Özgürlüklerle güvenlik arasında bir denge kurmak zorunda değiliz' dedik. Ve bununla yıllarca iftihar ettik. Her iki alanda birden ilerledik Türkiye'de. Sorunların daha fazla demokrasiyle çözüleceğine inandık ve bunu da gerçekleştirdik. Yapmamız gereken o ruhu yeniden yakalamak. Bu konuda da yeniden düşünülmüş stratejilere ihtiyaç var. Burada iyi bir strateji çalışmasına ihtiyaç var. Kürt sorunu şu anda bizim en önemli çalışma alanlarımızdan biri" diye konuştu.

"SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN O SORUNLARIN VARLIĞINI KABUL ETMEK LAZIM"

Babacan, "Burada neyin problem olduğunu düşünüyorsunuz, problemli alan ne?" sorusuna ise, "Öncelikle Türkiye'de büyük bir terör sorunu olduğunu, bir özgürlük sorunu olduğunu, bir hukuk sorunu olduğunu, bir demokrasi sorunu olduğunu, bir ekonomi sorunu olduğunu kabul etmemiz lazım. Sorunları çözmek için önce o sorunların varlığını kabul etmek lazım. Sorunları inkar ettiğinizde çözüme nereden başlayabilirsiniz ki? Bizim Kürt vatandaşlarımızın da, Alevi vatandaşlarımızın da, başka farklı grupların da sorunları var. Bunlardan kaçamayız. Samimi bir çabayla bu sorunların üzerine gitmemiz gerekiyor" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın görevden uzaklaştırılmasına ve yerlerine kayyum atanmasına karar vermişti.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı açıklamada "Yürütülen adli/idari soruşturma/kovuşturmaların selameti için Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmış ve aynı Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

Yapılan açıklamada, Mızraklı, Türk ve Ertan'ın "terör örgütüyle iltisak-irtibatı olduğu", "terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunduğu" gerekçesi sunulmuştu. Bakanlığın açıklamasına göre, görevden alınan belediye eş başkanlarından Adnan Selçuk Mızraklı hakkında 1 kovuşturma ve 8 soruşturma, Ahmet Türk hakkında 2 kovuşturma ve 4 soruşturma, Bedia Özgökçe Ertan hakkında da 1 kovuşturma ve 6 soruşturma dosyası bulunuyor.