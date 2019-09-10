Ali Babacan'dan rapçi Şanışer'in Susamam şarkısına ilk yorum: Etkilendim doğrusu

Bugün yayımlanan röportajda yeni parti kuracağını açıklayan eski başbakan yardımcısı ve ekonomiden sorumlu devlet bakanı Ali Babacan, rapçi Şanışer'in yaptığı 'Susamam' şarkısıyla ilgili düşüncelerini anlattı.

"ÇOK GÜZEL HAZIRLANMIŞ"

Yeni partinin kurulması sürecinde gençlerle de görüştüklerini söyleyen Ali Babacan, Karar gazetesinde çalışan gazetecilerin 'Susamam' şarkısıyla ilgili sorusuna, "Çok güzel hazırlanmış. Sorunlar ve kaygılar gayet güzel işleniyor. Harekete geçilmezse, bir şey yapılmazsa, susulursa olacaklardan herkesin sorumlu olduğu vurgulanıyor. Etkilendim doğrusu. Biz de susmadık. Susamadık. Karar verdik ve çalışıyoruz" yanıtını verdi.

Ali Babacan

SUSAMAM ŞARKISI TÜRKİYE'YE DAMGA VURDU

Rapçi Şanışer'in 17 şarkıcıyla birlikte söylediği Susamam şarkısına çektiği 14 dakika 55 saniyelik klip Türkiye'de sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa sürede Twitter'da trend olan hatta izlenme rekoru kıran klibe Celil Nalçakan, Gonca Vuslateri, Fırat Tanış, Hayko Cepkin gibi ünlü isimlerden destek geldi.

KAFTANCIOĞLU DESTEK OLDU

Hakkında 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, karar sonrası Twitter'dan son günlerin popüler rap parçası "Susamam" için "Gençler bugün ve daima ben de" demişti.

HAMZA DAĞ'DAN TEPKİ GELMİŞTİ

Destek mesajlarının yanı sıra tepkilerin de odağında olan Susamam şarkısına son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Hamza Dağ'dan bir eleştiri gelmişti. Dağ, şarkı için "Sanat, provokasyonun ve siyasi manipülasyonun aracı olmamalıdır" yorumunu yapmıştı.

Hamza Dağ

RAPCİ MİRAC'DAN HDP VE FETÖ AÇIKLAMASI

Klipte #sokak bölümünü seslendiren Mirac, "HDP ve FETÖ bağlantılı kişiler şarkıyı paylaşmasın" sözlerinin tepki çekmesi üzerine yeni açıklama yapmıştı. Mirac kişisel Twitter hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı: "Kırdığım tüm insanlardan özür dilerim. Ben de özgür bir insan olarak bazı parti ve ideojilere uzak durma ve doğru bulmama hakkını kullanabilirim. Şimdi tehdit ve baskılarınızı üzerimden çekin ve beni özgür insan haklarımla baş başa bırakın."