Haberler» Güncel» Haber

Ali Babacan'dan rapçi Şanışer'in Susamam şarkısına ilk yorum: Etkilendim doğrusu

Yeni parti kuracağını bugün resmen açıklayan eski başbakan yardımcısı Ali Babacan, Şanışer'in 17 rapçi ile birlikte toplumsal konuları işlediği 'Susamam' isimli şarkıdan etkilendiğini ve bu konuyla ilgili çalıştıklarını söyledi.

10.09.2019 09:36

Bugün yayımlanan röportajda yeni parti kuracağını açıklayan eski başbakan yardımcısı ve ekonomiden sorumlu devlet bakanı Ali Babacan, rapçi Şanışer'in yaptığı 'Susamam' şarkısıyla ilgili düşüncelerini anlattı.

"ÇOK GÜZEL HAZIRLANMIŞ"

Yeni partinin kurulması sürecinde gençlerle de görüştüklerini söyleyen Ali Babacan, Karar gazetesinde çalışan gazetecilerin 'Susamam' şarkısıyla ilgili sorusuna, "Çok güzel hazırlanmış. Sorunlar ve kaygılar gayet güzel işleniyor. Harekete geçilmezse, bir şey yapılmazsa, susulursa olacaklardan herkesin sorumlu olduğu vurgulanıyor. Etkilendim doğrusu. Biz de susmadık. Susamadık. Karar verdik ve çalışıyoruz" yanıtını verdi.

Ali Babacan

SUSAMAM ŞARKISI TÜRKİYE'YE DAMGA VURDU

Rapçi Şanışer'in 17 şarkıcıyla birlikte söylediği Susamam şarkısına çektiği 14 dakika 55 saniyelik klip Türkiye'de sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa sürede Twitter'da trend olan hatta izlenme rekoru kıran klibe Celil Nalçakan, Gonca Vuslateri, Fırat Tanış, Hayko Cepkin gibi ünlü isimlerden destek geldi.

KAFTANCIOĞLU DESTEK OLDU

Hakkında 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, karar sonrası Twitter'dan son günlerin popüler rap parçası "Susamam" için "Gençler bugün ve daima ben de" demişti.

HAMZA DAĞ'DAN TEPKİ GELMİŞTİ

Destek mesajlarının yanı sıra tepkilerin de odağında olan Susamam şarkısına son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Hamza Dağ'dan bir eleştiri gelmişti. Dağ, şarkı için "Sanat, provokasyonun ve siyasi manipülasyonun aracı olmamalıdır" yorumunu yapmıştı.

Hamza Dağ

RAPCİ MİRAC'DAN HDP VE FETÖ AÇIKLAMASI

Klipte #sokak bölümünü seslendiren Mirac, "HDP ve FETÖ bağlantılı kişiler şarkıyı paylaşmasın" sözlerinin tepki çekmesi üzerine yeni açıklama yapmıştı. Mirac kişisel Twitter hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı: "Kırdığım tüm insanlardan özür dilerim. Ben de özgür bir insan olarak bazı parti ve ideojilere uzak durma ve doğru bulmama hakkını kullanabilirim. Şimdi tehdit ve baskılarınızı üzerimden çekin ve beni özgür insan haklarımla baş başa bırakın."

Mirac

Yeni parti hazırlığındaki Ali BabacanYeni parti hazırlığındaki Ali Babacan'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması

Ali Babacan yeni parti için net konuştu: 2020Ali Babacan yeni parti için net konuştu: 2020'ye kalmadan partiyi kuracağız

SusamamSusamam'da yer alan rapçi Mirac'tan yeni 'HDP' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza DağAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Susamam şarkısına eleştiri

Ünlü isimler, şarkısında toplumsal sorunları ele alan ŞanışerÜnlü isimler, şarkısında toplumsal sorunları ele alan Şanışer'e destek oldu

Ali Babacan'dan rapçi Şanışer'in Susamam şarkısına ilk yorum: Etkilendim doğrusu

Ali Babacan, Hamza Dağ, Şanışer, Magazin, Politika, Güncel

YORUMLAR (11)
KADER KAD: siz önce yanan ormanları yakanın daga cıkaran genclerı konuusn sonra devletın yaptıgı politikayı eleştırın de gorek
Yayından Kaldır
2 2
Cevap yaz
KADERRR: korktunmu lan bırde sızın yapamadıgınız sey arkasında duramadıgınız hayatlarınız simdi adamım dıye gez
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
......: İnsanları saf yerine koymaktan ne zaman vazgeçeceksiniz ? Şarkı sözlerinin kimler için bestelendiğini ve kimlere iyi geldiğini sanki bilmiyoruz :-))
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
BAŞKENT: Tamam da benim anlamadığım 17 yıllık hükümeti eleştiren bir şarkı var ama bu adamlar son 5 sene hariç zaten o eleştirilen konuların hepsinde parmakları var. Zamanında akpartide iken devamlı sövülen adamlar şimdi partiye muhalif olduğu için baş tacı yapılmaya çalışılıyor. Menfaatleri ve esas abileri için zamanında her şeyi yaptılar şimdi konuşursam yer yerinden oynar gibi saçma söylemlerle ortalığa düştüler.
Yayından Kaldır
8 2
Cevap yaz
SIRADAN VATANDAŞ: Yıllarca zulümün içinde bulunup sıkılmışlar ve yanlış yolda anlamışlar ki en azından doğru yolu bulmaya çalışıyorlar. Er yada geç doğru yola yönelmekte ve vatanın kurtulması için bir adımdır. Ben yanlış yaptım devam edeyim değil de yanlışı kabul ediyorum diyeni kabul etmezsek bu ülkenin burnu boktan kurtulmaz
Yayından Kaldır
0 5
MAVI: gençler güzel bir şarkı yapmış ve sözlerin hepsi doğru…
Yayından Kaldır
24 9
Cevap yaz
YÜRÜ BE ALİ KİM TUTAR SENİ: HAYIRDIR ALİ BABACAN, SON ZAMANLARDA SÜREKLE YÜREK YİYORSUN GALİBA. BİRDEN CESARET Mİ GELDİ SANA.
Yayından Kaldır
17 10
Cevap yaz
GERCEK: niye akp de kimse dogruyu konuşamazmı konuşamaz ortadogu projesine aykırı davranamaz
Yayından Kaldır
4 6
ALİ BABACAN: ali babacan arkandayız türkiye yeni bir lider geliyorr
Yayından Kaldır
5 9
Cevap yaz
ADİL OL: türkiye ye yeni oluşum şart nedeni bazı kesimler hala farkında değil kimse gerçeği görmüyor sadece mazlumlar için
Yayından Kaldır
4 5
Cevap yaz
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Güncel Haberleri
11:01   Binali Yıldırım'a yeni görev: Birinci Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye girecek
11:00   Mill Tech İstanbul Fuarı CNR EXPO'da
11:00   Sevgilisinden ayrılan genç kendisini 3'üncü kattan attı
11:00   Kayseri'de deaş operasyonu: 3 gözaltı
11:00   Giresun'da gökyüzü ve yıldızlar fotoğrafçıların ilgi odağı oldu
11:00   Yeşilçam'ın usta ismi süleyman turan hayatını kaybetti (1)
10:59   Fatih Altaylı'dan Demet Akalın'a: Topu görse bomba diye karakola götürür