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Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kabul edilmeyen istifa kararına ilişkin, "Sorumluluk nerede, kimin üzerinde kaldı, anlamadım doğrusu. Pazartesi sabahı hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil" dedi.

13.04.2020 23:41 | Son Güncelleme: 13.04.2020 23:46
Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil

AK Parti'den istifa ettikten sonra DEVA Partisi'ni kuran eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, sokağa çıkma yasağı öncesi cuma akşamı yaşanan kargaşa nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kabul edilmeyen istifanın hükümetin kendi iç meselesini olduğunu belirtti.

"SORUMLULUK KİMDE KALDI, ANLAMADIM DOĞRUSU"

KRT'de Özlem Akarsu'nun sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Son 48 saatte yaşadıklarımıza bakın. Gördük ki, bu bir yönetim sistemi değildir. Türkiye bu sistemle yönetilmeye devam edilemez. Sorumluluk önemlidir. Yetki sahiplerinin sorumluluğu vardır. Sorumluluk nerede, kimin üzerinde kaldı, anlamadım doğrusu. Pazartesi sabahı hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta aldığı iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından ortaya çıkan görüntülere ilişkin gelen tepkilerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün istifa kararı almıştı. Ancak Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemişti.

Etiketler: Süleyman Soylu, Ali Babacan, Politika, Güncel

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