Ali Babacan'dan "Uluslararası finans çevreleri sizi neden istiyor?" sorusuna cevap: Bunlar boş iddialar

Yeni parti hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ali Babacan, "Uluslararası finans çevreleri Ali Babacan'ı Türkiye'nin başına geçmesini istiyor" iddialarına, "Yatırımcılarla, finans kurumlarıyla ilişkili olmaktan daha doğal bir şey yok. Bunlar boş iddialar" diyerek tepki gösterdi.

"BUNLAR BOŞ İDDİALAR"

Fatih Altaylı'nın "Ali Babacan biraz da Abdullah Gül'ün etkisiyle Batı finans çevrelerinin adamı diyorlar. Uluslararası finans çevreleri Ali Babacan'ın Türkiye'nin başına geçmesini istiyor diyorlar. Siz Uluslararası çevrelerin adamı mısınız? Uluslararası finans çevreleri sizi neden istiyor?" sorusuna Ali Babacan şu şekilde yanıt verdi:

"2002-2007 arası hem Hazine'den hem de AB'den sorumlu bakanıydım. Bu süreçte Uluslararası finans kuruluşlarıyla ya da Avrupalı kuruluşlarla birlikte çalıştık. O zaman bir Avrupa Birliği vizyonumuz vardı. Dışişleri Bakanlığı döneminde dünyanın her yeriyle ilişkili olmak durumundayım. 202 tane Dışişleri Bakanı geldi ziyaret etti bizi. Daha sonra küresel kriz çıktı. Ekonomiden sorumlu Başbakan yardımcısı oldum. Yatırımcılarla, finans kurumlarıyla ilişkili olmaktan daha doğal bir şey yok. Bunlar boş iddialar. Konu ekonomisiyse, ben Ankara Çıkrıkçılar Yokuşu'nda büyüdüm. Buradaki problem şu yerlilik ve millilik kılıfı altında Türkiye'yi içe kapatma, içe kapanmış ülkeyi daha kolay yönetme ise biz bu anlayışta olmayız. Türkiye ancak dışa açık bir ülke olursa, yatırımcıların tercih yeri olursa böyle kalkınır. Dış ilişkilerde olan problemi farklı gerekçelerle anlatmak kabul edilecek işler değil. Konu millilik ve miliyetçilik ise bu ülkeye en çok kazandıran ne ise onun peşinde olmamız lazım."

"TÜRKİYE MAALESEF ÇOK YÜKSEK FAİZLE BORÇLANIYOR"

Daha sonra Fatih Altaylı, aynı çevrelerin "Ali Babacan Bakan iken dünyada para bolluğu vardı. Türkiye'ye para giriyordu deniyor. Ali Babacan bugün gelse para pul bulamaz deniliyor." dediğini ifade etti. Babacan ise söz konusu iddialar üzerine, "Amerikan Merkez Bankası 2002'ye göre dünyaya 4 kat fazla para vermiş. 2002'ye göre bugün Avrupa Merkez bankası piyasalara 6 misli daha fazla para vermiştir. Eksi faiz ne demek, 100 TL borçlanıyorsunuz yerine 98 TL ödüyorsunuz. Şu anda Türkiye'de yaşadığımız varlık içinde yokluk bir durum. Eksi faizle borçlanıldığı durumda Türkiye maalesef çok yüksek faizlerle borçlanıyor. Avusturya 100 yıl vadeli borçlandı yüzde 1.1'le. Likitidenin çok bol olduğu dönemdeyiz şu anda. Şu anda Türkiye'ye gelip giden çok yatırımcı var. Nerede fırsat olabilir diye arayış içindeler. Uzun vadeli yatırım için gelmiyor, çünkü hukuki güvenlik ve gelecek perspektifi gerekiyor. Uzun vadeli yatırım gelmeyince işsizlik artıyor. Şu anda yüzde 27,4, istatistik tutulduğundan bu yana ilk defa bu rakamları gördük. Her alanda yeni bir Türkiye geleceği çalışıyoruz. Şu anda böyle bir çalışma başka bir yerde yok. Şu anda yaptığımız memleketin en büyük ihtiyacı." ifadelerini kullandı.