Ali Babacan, yeni parti çalışmasını başlattığını resmen duyurdu

AK Parti'den istifa ettiğini açıklayan eski bakan Ali Babacan, yeni parti çalışmalarına başladığını duyurdu. Çalışmaların sadece ülkede değil, çok daha geniş bir coğrafyada ilgiyle takip edildiğini dile getiren Babacan, "İnancımız odur ki, samimiyetle çalıştığımızda ve ortak aklın gereğini yaptığımızda ülkemizin çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur" dedi.

Kurucusu olduğu AK Parti'den istifa ederken yaptığı açıklamaya değinen Ali Babacan şunları söyledi:

"ÇALIŞMALARI BAŞLATMAK DURUMUNDAYIZ"

"8 Temmuz 2019 tarihinde yaptığım açıklamada Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna ihtiyaç olduğunu belirtmiş, ülkemiz için her alanda doğru analizler, yeniden düşünülmüş stratejiler, planlar ve programlar gerektiğini ifade etmiştim. Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları aşmak için son derece önemli olduğunu düşündüğümüz bu çalışmaları arkadaşlarımızla beraber başlatmış bulunmaktayız

"KADROYU KISA BİR ZAMANDA OLUŞTURMAYI HEDEFLEMEKTEYİZ"

En önemli çalışma ilkelerimizden birisi katılımcılık ilkesidir. Geçen ay yaptığım açıklamadan sonra çok sayıda vatandaşımız bu sürece katkı verme iradesini beyan etti, heyecan ve birikimleri ile çalışmalarımıza şimdiden değer katmaya başladı. Arzu ettiğimiz temsil gücü yüksek ve geniş kadroyu kısa bir zamanda oluşturmayı hedeflemekteyiz.

"HER KESİMDEN GELEN ÖNERİLERE AÇIĞIZ"

Çoğulcu demokrasi ilkemizin gereği olarak bu süreç toplumumuzun her kesiminden gelecek öneriler açık olacaktır. Diyaloğu esas almak ve hep birlikte çalışmak zorundayız. Kapsayıcı çözümlere ancak bu şekilde ulaşabileceğimize inanıyoruz.

Ali Babacan

EKONOMİ, HUKUK, ÖZGÜRLÜK VE ÇEVRE

Dünyada popülizm akımlarının evrensel ilke ve değerleri tahrip ettiği, ekonomik ve finansal istikrarın tehdit altında olduğu, çevreyle ilgili sorunların gözardı edildiği bir dönemde, bizim başlatmış olduğumuz bu çalışmalar sadece ülkemizde değil, çok daha geniş bir coğrafyada da ilgiyle takip edilmektedir.

İnsan hakları ve özgürlükler konusunda en yüksek standartları hedeflemek, ileri demokrasi için ısrarla çalışmak, hukukun üstünlüğü ilkesini tavizsiz bir şekilde savunmak, itibarlı kurumları ve kuralları esas alan bir ekonomi politikası uygulamak, çevreyi korumada güçlü bir irade ortaya koymak ülkemiz için yeniden önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Biz toplumumuzun hür, müreffeh, mutlu ve barış içinde yaşayan bir toplum olmasını istiyoruz. Halkımızın ve özellikle de gençlerimizin geleceğe umutla ve güvenle bakmalarını arzu ediyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için çalışmayı da siyasi ve toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz.

"ORTAK AKLIN ÇÖZEMEYECEĞİ HİÇBİR SORUN YOKTUR"

Başlatmış olduğumuz çalışmalarla ilgili önümüzdeki dönemde de kamuoyumuzu bilgilendirmeye devam edeceğiz. İnancımız odur ki, samimiyetle çalıştığımızda ve ortak aklın gereğini yaptığımızda ülkemizin çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Bu vesileyle, yaklaşmakta olan Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum"

ALİ BABACAN 8 TEMMUZ'DA NE DEMİŞTİ?

8 Temmuz günü kurucusu olduğu AK Parti'den istifa eden Babacan, bir de basın açıklaması yayımlamıştı. Babacan açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Ben ve pek çok arkadaşım böyle bir çalışma için büyük ve tarihi bir sorumluluk hissetmekteyiz. Bu süreçte, aynı ahlaki ve toplumsal sorumluluğu hisseden çok sayıda insanla tanışmış olmak da bizim için çok sevindirici olmuştur. İnanıyorum ki, karşı karşıya olduğumuz sorunların çözümü ancak, temsil gücü yüksek ve geniş bir kadro çalışmasıyla mümkün olacaktır. Beraberce çalışmak ve ortak aklı hedeflemek zorundayız. Çalışmalarımızın bağımsız ve özgür bir şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır. Her konuda beyaz sayfalarla işe başlamak gerekmektedir..."

İşte o açıklama;

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Temmuz günü Bosna Hersek ziyareti dönüşü uçakta medya mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Yeni parti çalışmaları yürüten Ali Babacan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlatan Erdoğan, Babacan'a "Bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok" dediğini söylemişti. Erdoğan, "Babacan, Davutoğlu ve Gül'e kırgınlığınız var mı?" sorusuna ise "Bunlara kırgınlık olmayacak da kime olacak?" diye yanıt vermişti.

Erdoğan, 26 Temmuz'da AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 130. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında yeni parti çalışmalarıyla ilgili şunları söylemişti:

"Birileri parti kuruyormuş şunu yapıyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Çok içimizden ayrılıp parti kuranları gördük. Şu anda sorsam adını sanını bilemezsiniz. Bu tür ihanetlerin içinde onlar bu işin bedelini de ağır öderler."