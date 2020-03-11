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Ali Babacan, DEVA partisini tanıttı

ESKİ bakanlardan Ali Babacan, yeni kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) tanıtımını yaptı.

11.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:09
Ali Babacan, DEVA partisini tanıttı

ESKİ bakanlardan Ali Babacan, yeni kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) tanıtımını yaptı. Babacan, "Halkımızın görüş ve tavsiyeleri ile politikalarımızı zenginleştirdik" dedi.

Ali Babacan, Ankara 'da otelde kurucular kurulu üyeleriyle düzenlediği toplantıda parti programını anlattı. Babacan, partinin kuruluş çalışmalarında bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Tüzük ve programımızı geniş bir katılımla, istişareyle ve ortak akılla hazırladık. Bu süreçte toplumumuzun her kesimini dinledik, sorunları ve çözüm önerilerini hep birlikte masaya yatırdık. Halkımızın görüş ve tavsiyeleri ile politikalarımızı zenginleştirdik. Bu hazırlık döneminde, çalışmalarımıza katkı veren herkese en içten teşekkürü bir borç biliyorum. Kurucular Kurulumuz, toplumun geniş kesimlerini temsil eden, kendi alanlarında yetkin insanlardan oluşmaktadır. DEVA Partisi, bir kişinin, dar bir kadronun değil, bu süreçte fikirleriyle çalışmalarımıza katkı veren herkesin, dualarıyla arkamızda duran tüm halkımızın beraberce kurduğu bir partidir" dedi.

Babacan, kendisi ve arkadaşlarının geçmişte de Türkiye 'nin en zor dönemlerinde ülke için ellerini taşın altına koyduklarını belirterek, "Türkiye'yi hep birlikte özgür, müreffeh, saygın, güçlü bir konuma getireceğiz. Güçlü toplum, güçlü kurumlar ve güçlü bir Türkiye hedefini birlikte başaracağız" diye konuştu.

'TÜRKİYE ARTIK DEVA'SIZ DEĞİL'

Türkiye'nin en öncelikli dertlerini çok iyi bildiklerini ve hepsi için planlarının olduğunu kaydeden Babacan, "İyileşmeye ve bu eşsiz ülkeyi iyileştirmeye, güzelleştirmeye niyeti olanlar için, hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Biz demokrasi, adalet, özgürlükler, barış, huzur ve refah için yola çıkıyoruz. Bu yolun dikenli, taşlı zorluklarla dolu olduğunu bilerek yola çıkıyoruz. DEVA Partisi olarak biz buradayız. Hakiki değişimler için çalışmaya başlıyoruz. Biz, bu ahlaki sorumluluğu yüreğimizde hissediyoruz. Bu sorumluluğu almaktan geri durmayacağız. Türkiye artık DEVA'sız değil" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ali Babacan, Türkiye, Ankara, Politika

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