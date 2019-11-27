İstifa sonrası ilk kez ekrana çıkan Ali Babacan, ekonomik krizin çıkmasını başkanlık sistemine bağladı

AK Parti'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan eski bakan Ali Babacan, istifasının ardından ilk defa ekrana çıktı. Birçok konuda açıklama yapan Babacan, başkanlık sistemini eleştirdi. Ekonomik krizin çıkmasını ise başkanlık sisteminden ötürü çıktığını belirtti.

"NEDEN İSTİFA ETTİM?"

Habertürk kanalında gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinin AK Parti'den ayrılmasını istemediğini ancak Türkiye'de yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için 2013 yılından 2019'a kadar uğraştıklarını, başarılı olamayınca da istifa ettiğini söyledi.

"ÜLKE KARANLIK BİR TÜNELE GİRDİ"

Babacan, başkanlık sistemiyle ilgili birçok argümanın karşılıksız kaldığını belirterek, "Yeni ekonomi programlarının bir karşılığı yok. Bunlara güven duymuyorum. Ülke karanlık bir tünele girdi. Büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Ancak başkanlık sisteminin test süreci devam ediyor." diye konuştu.

"ABDULLAH GÜL DIŞARIDAN DESTEK VERECEK"

Ali Babacan, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün partilerine dışarıdan destek vereceğini belirterek, "Ana akım bir siyasi çalışma olacak. Geniş kitlelere hitap edecek. İttifak ya da ortak aday derdimiz yok. Halkın en çok teveccüh ettiği siyasi parti olmak istiyoruz. Abdullah Gül aktif siyaseti bıraktı bize dışarıdan destek verecek, parti içerisinde yer almayacak. Bunu başta akitleştik. Halkımıza karşı açık, dürüst ve şeffaf olmalıyız. Halkın tecrübeli siyasi isimlere ihtiyacı var. Başka bir siyasi parti kurulurken içerisinde yer alan ve 70 yaşını geçmiş birçok kişiyle irtibatımız var. Bin biliyorsan bir bilene danış. Eskiyi iyi bilen, toplumda karşılığı olan birçok isimle görüşüyoruz." diye konuştu.

"PARTİNİN ADI HENÜZ BELLİ DEĞİL"

Ali Babacan partinin adının henüz belli olmadığını dile getirerek, "Bize yüzlerce logo önerisi geldi. Önce kadro ve fikirler ve ortak fikir belirlendikten sonra. 24 ayrı başlık belirledik. 3 amacımız var. Politikamız, günlük meselelerle ilgili duruşumuz ve projeler. Siyasete girdiğimiz günden beri iş ürettik. Ben çok konuşmam. Memleketin yakıcı sorunları var. Çözüm üretmek için buradayız." dedi.

"Siyasetçiler halka gelecek ümidi veremiyor" diyen Babacan, "Korku siyaseti yapıyorlar. Oy toplamak için insanları bir şeylerle korkutmak zorundasınız. Bu korku siyaseti felaket bir şey. Türkiye, 2008-2009'daki krizden çıktık. Çünkü zamanında reformları yaptık, borçlarımızı azalttık, bankaları güçlendirdik. Türkiye'de korku siyaseti yapmak gereksiz. Biz siyasetimizi gelecek üzerine inşa ediyoruz. Türkiye'nin büyük bir büyüme potansiyeli var. Türkiye'yi ileri taşımak istiyoruz." dedi.

"FETÖ SÜRECİNDE CİDDİ MAĞDURİYETLER VAR"

Evrensel hukuk ilkelerinden ayrılınmaması gerektiğini vurgulayan Babacan, "FETÖ sürecinde ciddi mağduriyetler var. Ülkede huzursuzluk var. Şehirden şehre farklı uygulamalar oluyor. Kurallar belirlenmeli ve istisnasız uygulanmalı" ifadesinde bulundu.

Genç nüfusun başka ülkelere göçme niyetinin olduğuna da değinen Ali Babacan "Gençler korkmasın, bu ülke hepimizin. Geleceği onlarla birlikte inşa edeceğiz" şeklinde konuştu. Babacan, gençler için yurt dışı tecrübesinin yararına değinerek "Ancak pergelin bir ayağı her zaman Türkiye olmalı" dedi.