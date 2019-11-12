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Ali Babacan, yeni partisini aralık sonuna kadar kuracak

AK Parti'den istifa eden Ali Babacan'ın yeni partisini aralık ayının sonuna kadar kuracağı öğrenildi. Babacan'a yakın kaynaklar, partinin tüzük ve programının hazır olduğunu dile getirdi.

12.11.2019 08:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 08:57

AK Parti'den istifa ettikten sonra yeni parti kuracağını açıklayan Ali Babacan'ın yeni partisini ne zaman kuracağı uzun zamandır merak konusuydu. Babacan, aralık sonuna kadar partinin kuruluşunu gerçekleştirecek.

Babacan'a yakın kaynaklar, partinin kurucular kurulunun 60-70 kişiden oluşacağını, tüzük ve programının hazır olduğunu, genel merkez binası için de dört ayrı alternatifi değerlendirdiklerini dile getirdi.

GÜL, PARTİDE YER ALMAYACAK

Edinilen bilgilere göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Babacan'ın kuracağı partide yer almayacak. Ancak, Babacan ve ekibi ile yapılan görüşmelerde Gül'ün "Ben her türlü desteğe hazırım. Gerek fikir verme anlamında gerekse de bazı isimlerin partiye desteğini sağlama ve ilişkileri yürütme anlamında destek vereceğim" dediği öğrenildi.

"BİRLİKTE HAREKET ETMELERİ ARTIK MÜMKÜN DEĞİL"

Babacan'la birlikte hareket eden bazı isimler, geçtiğimiz aylarda Davutoğlu ile de son bir görüşme yaptı. Bu görüşmede, Davutoğlu'na yeni bir parti kurmak yerine kendilerine dışarıdan destek verilmesi talep edildi. Ancak Davutoğlu'nun "Biz çok yol aldık. Artık geri dönüşü olmaz" dediği belirtildi. Babacan'a yakın kaynaklar Davutoğlu ile aynı siyasi organizasyonun içinde almanın artık mümkün görünmediğini belirterek "O kapı kapandı" dedi.

BABACAN'IN TEKLİFİNE RED

Ali Babacan'ın ekibi tarafından yeni parti için AK Partili bazı eski isimlere götürülen tekliflerin ise 'Siyaset defterini kapattıkları' gerekçesiyle kabul görmediği öğrenildi.

Ali Babacan, yeni partisini aralık sonuna kadar kuracak

Ali Babacan, AK Parti, Politika, Güncel

Kaynak: İHA


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