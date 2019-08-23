Babacan hakkında "FETÖ" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan isim yeni görev aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine Ali Çevik getirildi. Çevik, Ali Babacan hakkında "FETÖ'ye yardım ettiği" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasıyla gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Muhammet Örnek görevden alınarak bu sebeple boşalan göreve Ali Çevik uygun görüldü.

Ayrıca kararda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Önal İnaltekin görevden alınarak yerine Arzu Gür'ün atanmasına karar verildi.

Bunun yanı sıra Atama Kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı'na Necip Gülmüş, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'na aynı yer Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Süreyya Erkan atandı.

"FETÖ'YE BİLEREK VE İSTEYEREK YARDIM ETTİ" İDDİASI

Eski Hazine çalışanı Ali Çevik, AK Parti'den istifa eden ve yeni parti kurması beklenen eski bakan Ali Babacan hakkında FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Ali Çevik'in, yaptığı suçlamada "Ali Babacan'ın bakanlık yaptığı dönemlerde bürokratik atamalarda ve İzmir Askeri Casusluk Davası kumpası Hazine Müsteşarlığı'nda hayata geçirilmesinde FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği" yönünde iddialar yer aldı.

Ali Çevik'in suç duyurusu üzerine Babacan hakkındaki iddialara ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

ALİ ÇEVİK KİMDİR?

1981-1984 yılları arasında lise eğitimini Elbistan Mükrimin Halil Lisesinde tamamlayan Ali Çevik, 1992'de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi ve 1996 yılında mezun oldu. 1998'de Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler ana bilim dalında Türkiye-Irak ve ABD ilişkileri Mastır yaptı. Milli Gençlik Vakfı, Siyaset akademisi, Türgev ve Nun Eğitim Kültür Vakfı gibi Sivil toplum kuruluşlarında görev yaptı. Şu an Orta doğu vakfı mütevelli heyeti üyesi, Afrika vakfı istişare kurulu üyesi ve Göç Araştırmaları Vakfında genel sekreter olarak görevine devam etmektedir.