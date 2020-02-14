Ali Babacan'ın 3 kez ertelenen yeni partisinin kuruluş tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından AK Parti'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın hazırlıklarını tamamlama aşamasına getirdiği belirtildi.

KURULUŞ DİLEKÇESİ MART AYININ İLK HAFTASI VERİLECEK

İndependent Türkçe'nin haberine göre; yaklaşık 300 kişilik ekiple siyasi çalışmalarını sürdüren Babacan'ın, partinin kuruluş dilekçesini mart ayının ilk haftasında verebileceği ifade edildi.

PARTİNİN KURULUŞU 3. KEZ ERTELENDİ

Babacan, partinin duyurusunu 2019 yılının son günlerinde yapacağını söylemişti. Çalışmalarını bir türlü noktalayamayan Babacan ve ekibi, kuruluş tarihi için ocak ayının üçüncü, sonrasında şubatın ikinci haftası göstermişti.

İSİM VE LOGO KONUSUNDA SON DÜZENLEMELER YAPILIYOR

Babacan cephesinden; partinin ismi ve logosu en çok merak edilen konuların başında gelirken bu konuda artık son rötuşların yapıldığı ifade edildi. Parti kurulduktan sonra mart ayının ortasından itibaren teşkilat çalışmalarına başlanılacak. Her ilde kurulacak 3 kişilik komisyonlar il ve ilçe teşkilatlarında yer alacak kadroları belirleyecek. Söz konusu komisyonlar daha önce Ali Babacan'ın Çalışma Ofisi'ne gönderilen başvuruları da değerlendirecek.

"EN KISA SÜREDE VATANDAŞLARIMIZIN KARŞISINDA OLACAĞIZ" AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

En son 30 Ocak'ta Ali Babacan'ın çalışma ofisinden yapılan açıklamada, "Sayın Ali Babacan'ın liderliğinde geniş bir katılımla başlatılan parti kuruluş çalışmaları, Türkiye'nin tüm kesimlerini ve sosyolojisini kuşatan etkileşimli bir yöntemle devam etmektedir. Demokrasi tarihimizde belki de ilk defa bu kadar geniş bir tabanın fikirleri ile katkı verdiği bir siyasi hareket oluşmaktadır. Parti hazırlıklarımıza yönelik yüksek ilgi ve sabırsızlığın toplumumuzdaki ihtiyaçtan kaynaklandığının farkındayız. Çalışmalarımız, yola çıkarken ortaya koyduğumuz vizyon ve perspektif içinde, artan bir heyecanla ilerlemektedir. Hedefimiz, milletimizin karşısına alnımızın akıyla çıkıp, çocuklarımızın geleceğini teminat altına alacak, ülkemiz için umut olacak bir hazırlığı ortaya koymaktır. En kısa sürede Partimiz, kadromuz ve çözümlerimizle vatandaşlarımızın huzurunda olacağız" denilmişti.

ALİ BABACAN KİMDİR?

4 Nisan 1967'de Ankara'da doğan Babacan, 1985'te Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi'ni birincilikle bitirdi.

1989 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden üniversite birincisi olarak mezun olan Babacan, 1990 yılında Fulbright bursunu kazanarak, Yüksek lisansını ABD'de Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management'de İşletme Dalında tamamladı.

1992-1994 yılları arasında, ABD'de finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir şirkette çalışan Babacan, 1994-2002 yılları arasında, Ankara'da özel sektörde iş hayatını sürdürdü.

2001 yılında AK Parti Kurucu Üyesi ve MKYK üyesi olan ve 22, 23 ve 24. Dönemde Ankara Milletvekili seçilen Babacan, 58. ve 59. Hükümetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı, 61 ve 62. Hükümette Başbakan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Çok iyi derecede İngilizce bilen Babacan, evli ve üç çocuk babasıdır.