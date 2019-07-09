Ali Babacan'ın istifa ve yeni parti hamlesine AK Parti'den ilk yorum: Karşılığı yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 18 yıl sonra AK Parti'den istifa eden Ekonomi eski Bakanı Ali Babacan'ın yeni parti girişimlerini değerlendirdi. Ünal, siyasette doldurulacak bir boşluğun olmadığını vurgulayarak"Babacan olayının siyasette bir karşılığı yok" diye konuştu.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Ali Babacan'ın AK Parti'nin kurucular kurulu üyeliğinden istifa etmesinin parti içinde yarattığı etkiyi kaleme aldı.

"SİYASETTE KARŞILIĞI YOK"

"AK Parti, kuruluşundan bu yana en üst seviyede görevler üstlenen Ali Babacan'ın istifasını nasıl değerlendiriyor? Babacan'ın istifasını yollamasından kısa süre sonra AK Parti'deki odasında sohbet ederken Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a bu soruyu yönelttim" diyen Sarıkaya, Ünal şu cevabı verdiğini aktardı:

"Muhalefet açısından oldukça avantajlı bir iklimde seçimi gerçekleştirdik. Eğer böyle bir iklimde Türkiye genelinde yüzde 52, İstanbul'da ise yüzde 45 oy alıyorsak bu siyasette doldurulacak bir boşluğun olmadığını gösterir. Onun için Babacan olayının siyasette bir karşılığı yok…"

NE OLMUŞTU?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan, dün kurucusu olduğu AK Parti'den 18 yıl sonra istifa etmişti. Ali Babacan, "Kamuoyunun bilgisine" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada "Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir" demişti.