Ali Babacan'ın kuracağı partiye en çok İYİ Partililerden ilgi var

Yeni parti kurma çalışmalarına hız veren eski bakanlardan Ali Babacan, son dönemlerde siyaset arasında adından en çok öz ettiren isimlerin başında geliyor.

İLK ETAPTA MERKEZİ YAPILANMA TAMAMLANACAK

Ali Babacan'ın yıl sonuna doğru tabelasını resmen asmasını beklenen yeni partide iş ve siyaset dünyasından önemli isimlerinin yer alacağı konuşuluyor. "Yıl bitmeden partiyi kuracağız" diyen Babacan'a yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre; ilk etapta merkezi yapılanma oluşturulacak.

YIL SONUNDA TABELA ASILACAK

Babacan'ın ekibi Ekim başında kadrolarını oluşturup merkez yapılanmasını tamamlamayı ve yıl bitmeden aralık ayında da yeni parti tabelasının asılmasını hedefliyor.

EN ÇOK İLGİ İYİ PARTİLİLERDEN

Babacan'ın kuracağı yeni partiye büyük ilgi olduğu ifade ediliyor. Kaynaklar, AK Parti'nin yanı sıra CHP'den MHP'ye tüm partilerin yeni parti girişimini yakından takip ettiğini, bu ilginin özellikle il ve ilçelerde İYİ Partililerde daha yüksek olduğuna dikkat çekiliyor. Daha çok yeni isimlerin öne çıkarılacağı vurgulanan parti vitrini için, "Eski isimleri çok az göreceksiniz. Olsa da daha çok geri planda kalacaklar" deniliyor.

"EN ÇOK AK PARTİ'NİN İŞİNE YARAR"

Bu gelişmeyi yorumlayan siyaset otoriteleri "Eğer bahsedildiği gibi Babacan'ın kuracağı parti İYİ Parti oylarını almayı başarırsa bu en çok AK Parti'nin işine yarayacak" ifadelerini kullandı.