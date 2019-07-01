Ali Babacan'ın yeni parti için harekete geçeceği tarih belli oldu

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya , Ali Babacan 'ın liderliğinde kurulacağı iddia edilen yeni partiyle ilgili kulis bilgisi aktardı. Sarıkaya, Babacan'ın yeni parti için önümüzdeki hafta düğmeye basacağını öne sürdü.

Muharrem Sarıkaya, "Babacan, 'Şimşek'siz başlayacak" başlığıyla yayımlayan yazısında son dönemde sıkça konuşulan yeni parti iddialarıyla ilgili kulis bilgisi aktardı. Sarakaya, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"AK PARTİ'DEN İSTİFALARI SIRALI GELECEK"

"Yeni siyasi hareket kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da açıklayan Ali Babacan'ın parti kurmak için harekete geçme tarihi kesinleşmiş. Yakınındakilerin aktardığına göre gelecek haftadan itibaren düğmeye basılacak. Burada dikkat çeken ise AK Parti'den ayrılma süreci… Kurucular Kurulu içinde olduğu için Ali Babacan açısından AK Parti'den istifa etmesi zorunluluk arz ediyor. Birlikte yola çıktığı Beşir Atalay, Nihat Ergün gibi isimler için elzem değil. Ancak aktarıldığına göre onların da AK Parti'den istifaları sıralı gelecek."

MEHMET ŞİMŞEK KADRODA OLACAK MI?

Partiye alacakları kişilerinin geçmişine özellikle baktıklarını söyleyen Sarıkaya şöyle devam etti:

"Son dönem bir kenarda bekleyen, ancak AK Parti'de adı öne çıkmış örneğin, Babacan ile de arası çok iyi olan Mehmet Şimşek gibi isimlerin kadroda olup olmayacağını sordum. Söylediklerine göre Şimşek milletvekilliği görevi bittikten sonra uluslararası bir şirketle iki yıllığına anlaşma imzalamış. Yani önünde daha bir yılı var; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın geçmişteki bakanlık teklifini de bu gerekçeyle kabul etmemiş. Babacan ile görüştüğü biliniyor, ama kadronun içinde yer alması söz konusu değil, zaten şu aşamada kendisi de istemiyor"