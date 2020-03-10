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Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu

AK Partili eski bakan Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu. Buna göre partinin logosu mavi renkli su damlasının içinde filizlenmiş fidan oldu.

10.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:35

Dün kuruluş belgeleri İçişleri Bakanlığı'na verilen Deva Partisi'nin logosu mavi renkli su damlasının içinde filizlenmiş fidanın bulunduğu sembol oldu.

Defalarca parti kurulumunu erteleyen Ali Babacan ve ekibi dün İçişleri Bakanlığı'na kuruluş belgelerini vererek işlemleri resmileştirmiş oldu.

LANSMAN YARIN

Deva Partisi'nin tanıtım toplantısı ise yarın yapılacak. Partinin Genel Başkanı Ali Babacan, partinin adını, logosunu ve parti programını kamuoyuna tanıtacak.

LOGO BELLİ OLDU

Babacan'ın Deva Partisi'nin logosu da sızdı. Hürriyet'te yer alan habere göre mavi renkli su damlasının içinde filizlenmiş fidan olarak logo belirlendi. Kurumsal renklerinde mavi rengin yer alacağı partinin ismi de logosu da küçük harflerle yazılacak.

90 KİŞİLİK LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Öte yandan DEVA Partisi'nin kurucular kurulu listesi de belli olurken Fehmi Koru'nun diplomat kardeşi Naci Koru, Ülkü Ocakları kurucu Genel Başkanı Ramiz Ongun gibi isimler de partide yer aldı. Öte yandan listede eski Bakanlar Selma Aliye Kavaf, Nihat Ergün ve Sadullah Ergin gibi dikkat çeken isimlerin de yer aldığı görüldü.

Ali Babacan'ın partisinin kurucular kurulunun tam listesi:

Ali Babacan

Evrim Rızvanoğlu

Mehmet Şanver

Abdurrahim Aksoy

Fahriye Oya Kuyumcu

Meltem Gürler

Abdurrahman Bilgiç

Fazıl Hüsnü Erdem

Merve Mollamehmetoğlu Keleş

Abdurrahman Müfit Yetkin

Ferayi Ökmen

Metin Gürcan

Ahmet Burçin Yereli

Furkan Aydoğan

Metin Kaşıkoğlu

Ahmet Edip Uğur

Gül Didem Pekuz

Muhammed İkbal Seyda

Ahmet Ergin

Gülay Göktürk

Mustafa malik Yıldırım

Ahmet Faruk Ünsal

Gülçin Avşar

Mustafa Ergen

Ali İhsan Merdanoğlu

Haldun Hakcı

Mustafda Nuri Akbulut

Ali Rıza Babaoğlan

Hasan Canpolat

Mustafa Satıcı

Ali Ufuk Yaşar

Hasan Karal

Mustafa Uçak

Altuğ Ankaralı

Hatice Dudu Özkal

Mustafa Yeneroğlu

Arzu Kılıçlar

Hatice Selvi Demirel

Münevver Helün Fırat

Ayşe Ezgi Yıldırım

Hüseyin Nalbantoğlu

Nazlı Seda Vural

Bahar Ekşi

İbrahim Alper Akalın

Nevim Bilici

Baran Deniz Bağatur

İbrahim Dönertaş

Nihat Ergün

Bekir Sıtkı Aslan

İbrahim Gezer

Oğuzhan Aygören

Bilgehan Çetiner

İbrahim Halil Çanakçı

Ömer Rıfat Gencal

Birol Aydemir

İdris Şahin

Ramiz Ongun

Burak Dalgın

İhsan Günaydın

Rojat Ölmez

Burcu Yağan

İlker Çelik

Sadullah Ergin

Bünyamin Ünlü

Kadircan Köşdere

Sanem Oktar Öğüt

Canberk Demirci

Kadriye Esra Aygün

Sedat Kadıoğlu

Cavit Dağdaş

Kemal Can Gür

Selma Aliye Kavaf

Cem Avşar

Kerem Altun

Seyit Halil Özsoy

Cennet Uslu

Kerem Yavaşça

Tuğba Tapsız

Deniz Karakullukçu

Mahmut Sami Topbaş

Tunahan Elmas

Doğa Şanlıoğlu

Medeni Yılmaz

Yasemin Bilgel

Elif Esen

Mehmet Avcı

Zehra Zeynep Dereli

Essum Aslan

Mehmet Emin Ekmen

Zeynep Tatar

Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Ali Babacan, Politika, Güncel

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