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Ali Babacan'ın partisi ne zaman kurulacak? Ali Babacan partisini ne zaman kuracak?

Ali Babacan'ın gündem değerlendirmesi yaptığı konuşma sonrası, kuracağı yeni parti hakkında detaylar belirginleşmeye başlarken? Ali Babacan partisini ne zaman kuracak ve Ali Babacan'ın partisi ne zaman kurulacak soruları akıllara geldi. İşte Babacan'ın parti kuruluşu için verdiği tarih!

26.12.2019 15:19 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:35

Ali Babacan'ın gündem değerlendirdiği açıklamasında gündemin ana başlıkları hakkında yorumlar yaptı. Yen partinin kurulacağı tarih hakkında da bilgi veren Babacan çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Ali Babacan'ın partisi ne zaman kurulacak ve Ali Babacan partisini ne zaman kuracak sorularının yanıtları…

ALİ BABACAN 2020 OCAK AYINI İŞARET ETTİ

Ali Babacan, partisinin kuruluşunun Ocak ayında yapılacağını belirtirken, "Biz Temmuz ayında bu süreci başlattığımızda 2020 sonu itibariyle tüzel kişiliği oluşturmayı gönlümüzden geçen tarih olarak ifade etmiştik. İç hazırlıklarımız ve iç çalışmalarımız da gayet iyi gidiyor. Normalde takvimimizde herhangi bir aksama yok, bugüne kadar. Ancak web sitesini açtıktan sonra çok yoğun bir görüş geldi halkımızdan. Hala geliyor. Her gün geliyor. İlave gelen görüşler ve gönüllü olmak için başvuran insanlarla ilgili çalışmalar beklediğimizden daha fazla vakit aldı Takvimimizde bir miktar 2020 yılının içine doğru sarkma olacak. Ama bu haftalarla ifade edilebilecek bir süre. Şuana kadar ciddi bir aksama yok Çalışmaların sonuna doğru geliyoruz. dedi.

Ali Babacan

YENİ PARTİ HAKKINDA DETAYLAR VERDİ

Babacan açıklamalarında yeni parti hakkında detaylar verdi:

Ana akım parti olacağız. Kadro partisi olacağız. 'nin bir başka tek adam partisine ihtiyacı yok. Yüzde birlik bir kesimin bile haklarını koruyacağız. Türkiye'nin ihtiyacı katılımcı ve çoğulcu demokrasi.

Ali Babacan'ın partisi ne zaman kurulacak? Ali Babacan partisini ne zaman kuracak?

Ali Babacan, Türkiye, Gündem, Politika, Güncel


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