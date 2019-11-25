Haberler » Güncel » Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu iddiası: Akıl ve Bilim Partisi - Haber

Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu iddiası: Akıl ve Bilim Partisi

Avrasya Araştırma şirketinin başkanı Kemal Özkiraz, AK Parti'den istifa ederek parti kuracağını açıklayan Ali Babacan'ın partisinin isminin belli olduğunu iddia etti. Özkiraz, "Ali Babacan'in partisinin ismi belli olmuş partinin ismi Akıl ve Bilim Partisi olacakmış" dedi.

25.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:36Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu iddiası: Akıl ve Bilim Partisi

AK Parti'den istifası sonrası hız verdiği yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve oluşumunun partisinin isminin belli olduğu iddia edildi. Avrasya Araştırma şirketinin başkanı Kemal Özkiraz, partinin isminin Akıl ve Bilim Partisi olacağını öne sürdü. Kısaltmasının da AB Partisi olacağını iddia eden Özkiraz, bu kısaltma ile Avrupa Birliği'ne vurgu yapılacağını ifade etti.

KISALTMASI "AB OLACAK" İDDİASI

Kemal Özkiraz'ın Ali Babacan'ın partisinin ismiyle ilgili hesabından takipçileriyle paylaştığı ifadeler şöyle: Ali Babacan'in partisinin ismi belli olmuş partinin ismi Akıl ve Bilim Partisi olacakmış. AB kısaltması ile Avrupa Birligine vurgu yapılacakmış. Diyenlerin yalancisiyim..."

NE OLMUŞTU?

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan yıl sonuna kadar yeni bir siyasi parti kurmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Karar Gazetesi'nden Ahmet Taşgetiren ve Yıldıray Oğur'un sorularını cevaplayan Babacan, uzun süredir kurulacağı iddia edilen parti hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

"Gönlümüzden geçen takvimler 2020'yi göstermeden tüzel kişiliği kurmak." ifadelerini kullanan siyasetçi kendileri için kalitenin çok önemli olduğunu ve bu amaçla beraber çalışacakları ekibi özenle seçtiklerini söylemişti.

Bazı kişilerin de dışarıdan destek vermek istediğini belirten Babacan, "Durum bu kadar kötüyken, Türkiye'nin geleceğiyle alakalı böyle iyi niyetli bir çalışma başlamışken, ben bu çalışmaya katkı vermeliyim diye ahlaki sorumluluk hissedip gelen çok sayıda insan var." şeklinde konumuştu.

Babacan, partinin olası ismi konusunda ise herhangi bir bilgi vermemişti.


Avrupa Birliği, Kemal Özkiraz, Ali Babacan, Twitter, Politika, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
17:38 Antalya cadde ortasındaki kavga kamerada
17:38 ABD'nin en büyük iki brokeraj şirketi birleşiyor
17:36 Düzce'de denetimli serbestlik yükümlülerinden park temizliği
17:34 Sivrisinek ısırması sonucu virüs kapan kadın öldü
17:32 Halk ozanı Abdurrahman Delen'den "Kadına Şiddete Hayır" şiiri
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:13 Talat Atilla'dan CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
16:59 CHP'li Faik Öztrak'ın Külliye iddialarına AK Parti'den yanıt: Üzücü ve ürkütücü gelişmeler
16:25 Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
13:10 Nagehan Alçı: Kılıçdaroğlu'na yakın bir CHP'li aradı ve 'İnce şu an iktidara hizmet ediyor' dedi
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 17:39:29