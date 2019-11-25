Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu iddiası: Akıl ve Bilim Partisi

AK Parti'den istifası sonrası hız verdiği yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve oluşumunun partisinin isminin belli olduğu iddia edildi. Avrasya Araştırma şirketinin başkanı Kemal Özkiraz, partinin isminin Akıl ve Bilim Partisi olacağını öne sürdü. Kısaltmasının da AB Partisi olacağını iddia eden Özkiraz, bu kısaltma ile Avrupa Birliği'ne vurgu yapılacağını ifade etti.

KISALTMASI "AB OLACAK" İDDİASI

Kemal Özkiraz'ın Ali Babacan'ın partisinin ismiyle ilgili Twitter hesabından takipçileriyle paylaştığı ifadeler şöyle: Ali Babacan'in partisinin ismi belli olmuş partinin ismi Akıl ve Bilim Partisi olacakmış. AB kısaltması ile Avrupa Birligine vurgu yapılacakmış. Diyenlerin yalancisiyim..."

NE OLMUŞTU?

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan yıl sonuna kadar yeni bir siyasi parti kurmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Karar Gazetesi'nden Ahmet Taşgetiren ve Yıldıray Oğur'un sorularını cevaplayan Babacan, uzun süredir kurulacağı iddia edilen parti hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

"Gönlümüzden geçen takvimler 2020'yi göstermeden tüzel kişiliği kurmak." ifadelerini kullanan siyasetçi kendileri için kalitenin çok önemli olduğunu ve bu amaçla beraber çalışacakları ekibi özenle seçtiklerini söylemişti.

Bazı kişilerin de dışarıdan destek vermek istediğini belirten Babacan, "Durum bu kadar kötüyken, Türkiye'nin geleceğiyle alakalı böyle iyi niyetli bir çalışma başlamışken, ben bu çalışmaya katkı vermeliyim diye ahlaki sorumluluk hissedip gelen çok sayıda insan var." şeklinde konumuştu.

Babacan, partinin olası ismi konusunda ise herhangi bir bilgi vermemişti.