Ali Babacan'ın partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi
Eski bakanlardan Ali Babacan'ın partisi için kuruluş dilekçesi ile ilgili evrak İçişleri Bakanlığına teslim edildi.
09.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:20
Eski bakanlardan Ali Babacan'ın partisi için kuruluş dilekçesi ile ilgili evrak İçişleri Bakanlığına teslim edildi.
Partiye ilişkin evrak ile kuruluş dilekçesini vermek üzere Hasan Canpolat, Mehmet Emin Ekmen ve İdris Şahin saat 10.30'da İçişleri Bakanlığına geldi.
Dilekçeyi Bakanlığın ilgili birimine teslim eden heyet, daha sonra İçişleri Bakanlığından ayrıldı.
Partiye ilişkin evrak ile kuruluş dilekçesini vermek üzere Hasan Canpolat, Mehmet Emin Ekmen ve İdris Şahin saat 10.30'da İçişleri Bakanlığına geldi.
Dilekçeyi Bakanlığın ilgili birimine teslim eden heyet, daha sonra İçişleri Bakanlığından ayrıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Ali Babacan'ın partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi
Etiketler : Mehmet Emin Ekmen, Hasan Canpolat, Ali Babacan, Güncel
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