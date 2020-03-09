Ali Babacan'ın partisinin kuruluş işlemleri tamamlandı
Eski bakanlardan Ali Babacan'ın liderliğindeki partinin kurucuları arasında yer alan eski milletvekili İdris Şahin, yeni kurulan partilerinin kadınlara, gençlere ve çocuklara aydınlık bir yarın hazırlayacağını söyledi.
09.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:16
Eski bakanlardan Ali Babacan'ın liderliğindeki partinin kurucuları arasında yer alan eski milletvekili İdris Şahin, yeni kurulan partilerinin kadınlara, gençlere ve çocuklara aydınlık bir yarın hazırlayacağını söyledi.
Şahin, Babacan liderliğindeki partinin kuruluşuna ilişkin başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından İçişleri Bakanlığından ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı.
Türk siyasi hayatına yeni bir nefes ve umut olma sevdasıyla yola çıktıklarını dile getiren Şahin, kurdukları partinin, 90 kurucusuyla Türk milletine ve devlete umut olacağını ifade etti.
Bakanlıktan, partinin kuruluş başvurusuna ilişkin "Alındı belgesi"ni aldıklarını kaydeden Şahin, "İnşallah partimiz her şeyden önce kadınlarımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza aydınlık bir yarın hazırlayacak. Onlar adına umutluyuz, mutluyuz ve onlar adına hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.
24. Dönem AK Parti Çankırı Milletvekili olan Şahin, partinin tanıtımının 11 Mart 2020 Çarşamba günü Ankara'da bir otelde yapılacağını sözlerine ekledi.
Şahin, Babacan liderliğindeki partinin kuruluşuna ilişkin başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından İçişleri Bakanlığından ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı.
Türk siyasi hayatına yeni bir nefes ve umut olma sevdasıyla yola çıktıklarını dile getiren Şahin, kurdukları partinin, 90 kurucusuyla Türk milletine ve devlete umut olacağını ifade etti.
Bakanlıktan, partinin kuruluş başvurusuna ilişkin "Alındı belgesi"ni aldıklarını kaydeden Şahin, "İnşallah partimiz her şeyden önce kadınlarımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza aydınlık bir yarın hazırlayacak. Onlar adına umutluyuz, mutluyuz ve onlar adına hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.
24. Dönem AK Parti Çankırı Milletvekili olan Şahin, partinin tanıtımının 11 Mart 2020 Çarşamba günü Ankara'da bir otelde yapılacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Ali Babacan'ın partisinin kuruluş işlemleri tamamlandı
Etiketler : Milletvekili, İdris Şahin, Ali Babacan, Güncel
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