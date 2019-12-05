Ali Babacan'ın partisinin kuruluş tarihini Ocak ayına ertelediği iddia edildi

Ankara kulisleri Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partilere odaklanmış durumda. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, partisini yıl sonunda kuracağını açıklayan Ali Babacan'ın bu kararını 2020 Ocak ayına ertelediğini öne sürdü.

Kurucularıyla Bolu'da kampa giren ve partinin çerçevesini netleştiren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, en geç iki hafta içinde partisinin kuruluş dilekçesini verip tabelasını asmış olması bekleniyor.

"BABACAN OCAK AYINA ERTELEDİ"

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın yazısına göre, Ali Babacan kesimi ise çok daha kapalı ve bir o denli de gizli müzakerelerini sürdüren yapıda. Birlikte hareket ettiklerini belirten bazı isimlerin aktardıklarına göre daha önce aralık sonunda kurmayı planladıkları partiyi biraz daha ileri tarihe, ocak ayının ikinci yarısına bırakma gibi düşüncenin ortaya çıktığı öne sürülüyor.

"DAVUTOĞLU'NUN PARTİSİNİN KURULUŞU SON AŞAMADA OLDUĞU İÇİN ERTELENDİ"

Sarıkaya'nın aktardığına göre Babacan ekibi nedenini de şöyle açıklamış:

"Davutoğlu resmi kuruluşun son aşamasında; ilk kurulan olunca kamuoyu gündemi de onun etrafında oluşur. Bu tartışmanın gölgesinde bizim de kuruluşumuzu ilan etmemizin doğru olup olmayacağını, bir zaaf yaratıp yaratmayacağını tartışıyoruz..."

Bundan dolayı kuruluşu Aralık'ın 20'si yerine, 2-3 hafta daha geciktirip ocak ayında açıklamanın kamuoyu dikkatini toplamak açısından yararlı olacağı kanaatinde oldukları belirtilen Babacan ekibi, parti programının "yeni sosyolojiye" öncelik verdiğini belirtiyor.

DYP VE ANAP KADROLARINDA YER ALMIŞ İSİMLER BABACAN'LA BİRLİKTE HAREKET ETMEYE BAŞLAMIŞ

Sarıkaya, "TBMM kulisindeki sohbetlerden de görüyorum ki, geçmişte ANAP ve DYP kadroları içinde yer almış isimlerden bazıları da Babacan ile birlikte hareket etmeye başlamış" diyerek şöyle devam etti:

"Dikkat çeken ise ANAP ve DYP'nin yönetim erkleri içinde de yer alan kadroların 2007 sonrasında partileri dağılınca son 12 yıldır bulundukları zemin. Çünkü ağırlıklı bölümü CHP'yi desteklemiş, hatta son yerel seçimde önemli roller üstlenmiş, referandum ve genel seçimde etkisi büyük olmuştu. Bazıları da İYİ Parti bazıları da MHP saflarında yer tutmuştu. Bu durumda Babacan'ın partisi Cumhur İttifakı'nın iki partisi AK Parti ve MHP'den mi, yoksa Millet İttifakı'nın bileşenlerinden mi daha fazla alacak? Eğer ki yeni sosyolojiye dönük kadrolara açılım yapacaksa bu kesim daha çok CHP ile özdeşti ve son dört seçimdir oy tercihlerini bu yönde kullanıyordu. Bu da gösteriyor ki iki yeni parti sadece Cumhur İttifakı'nın bileşenlerini değil, Millet İttifakı'nı da etkileyecek."

BABACAN YIL SONUNU İŞARET ETMİŞTİ

Yeni parti kurma hazırlığı içinde olduğu bilinen Ali Babacan, kurucusu olduğu AK Parti'den istifa etmesinin ardından ilk kez canlı yayına katılmıştı. Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuşan Ali Babacan, "Gönlümüzden geçen tarih 2019 sonuna kadar tüzel kişiliğin oluşması. Bir de bunun teşkilatlanması safhası. İnsan kaynağı ile ilgili iki kriter koyduk. Düzgün insan olsun, konuşunca doğruyu konuşsun, bir şeyi emanet edin. İşini iyi yapsın, iyi bilsin işini. İnsanların ne siyasi kökenini, ne dini inançlarını sorguluyoruz. Şubat sonundan bugüne kadar 700 kişiyle görüştüm. Ankara'daki ofisimiz çok daha yüksek rakamla uğraştı. Anadolu'nun her yerinden katkı vermek isteyen çok sayıda insan var. Katkı vermek isteyen çok insan var." demişti.