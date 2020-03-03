Ali Babacan kuracağı partiye ilişkin tarih verdi: Parti programını birkaç hafta içinde bitireceğiz

Uzun süredir parti kurma çalışmalarına başlayan ama ne zaman kuracağı tam bir muammaya dönüşen Ali Babacan, partinin kuruluşuyla ilgili ipuçları verdi. Türkiye 'nin farklı üniversitelerinden gençlerle Ankara 'da buluşarak sohbet eden Babacan, kurulacak yeni partiye ilişkin sürecin birkaç hafta içinde biteceğini açıkladı.

"PARTİ PROGRAMI ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ HAFTADA AÇIKLAYACAĞIZ"

Partinin ne zaman kurulacağına ilişkin de ipuçları veren Babacan, programın henüz tamamlanmadığını belirtirken, "Biz programın son halini, bitirmedik ama önümüzdeki birkaç hafta bitireceğiz, açıklayacağız, kamuya alımlarda mülakatı tamamen kaldırmayı düşünüyoruz" dedi.

"KURULUŞ ETKİNLİĞİ HAZIRLIYORUZ"

Bir kuruluş etkinliği düzenlemek istediklerini belirten Babacan sözlerini şöyle sürdürdü: "Kuruluş etkinliğiyle ilgili şimdi hazırlanıyoruz ve çalıştığımız kuruluşlara dedik ki, işte o etkinliğin yapılacağı salon, paramız yok, parti kurulacak, bağışlar gelecek, biz de ondan sonra size ödeme yapacağız dedik. Hepsi de sağ olsunlar tamam dediler. Biz size güveniyoruz dediler, hiç sorun yok, nasıl olsa partiye bağış gelir ondan sonra bunların ödemeleri yapılır diye."