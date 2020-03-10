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Ali Babacan, oy birliği ile DEVA Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesini veren Demokrasi ve Atılım Partisi, Kurucular Kurulu ilk toplantısını yaptı. Ali Babacan, oy birliği ile Genel Başkan seçildi.

10.03.2020 22:14 | Son Güncelleme: 10.03.2020 22:47

Ali Babacan'ın 3 aydır ertelediği ve isminin "Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)" olması beklenen yeni partisi dün resmen kuruldu. Demokrasi ve Atılım Partisi, Kurucular Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Ali Babacan oy birliği ile Genel Başkan seçildi.

KURUCULAR KURULU LİSTESİNDE 90 İSİM BULUNUYOR

Partinin kurucular kurulunda eski AK Parti'li bakanlar Sadullah Ergin, Selma Aliye Kavaf ve Nihat Ergün ile eski AK Parti milletvekilleri, MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye karşı adaylık yarışına katılan Ramiz Ongun, Babacan'ın bakanlığı dönemindeki ekonomi ekibinin de yer aldığı 90 isim bulunuyor.

TBMM'DE TEMSİL EDİLEN 11. PARTİ OLACAK

AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu listede yer aldığından Babacan'ın partisi TBMM'de temsil edilen 11. parti olacak.

Genel başkan seçilen Babacan ve ekibinin 11 Mart 2020 günü saat 12.00'de Anıtkabir'e ziyaret yapacağı kaydedildi.

Ali Babacan, oy birliği ile DEVA Partisi'nin Genel Başkanı seçildi
Etiketler : Ali Babacan, AK Parti, Güncel

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