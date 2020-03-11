Ali Babacan, parti programını açıkladı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, parti programını açıkladı.
11.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:06
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, parti programını açıkladı. Babacan, "Herkesin inanç ve ibadet özgürlüğü ile yaşam tarzına sonuna kadar saygılı olacağız. Kutsallarımızı siyasete malzeme etmeyeceğiz. Dini kutsallarımızı siyasi propaganda aracı haline getirmeyeceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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