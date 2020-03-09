Ali Babacan: Partinin tanıtımını çarşamba günü yapıyoruz
Ali Babacan: Partinin tanıtımını çarşamba günü yapıyoruz
09.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:16
Eski başbakan yardımcısı Ali Babacan, yeni partiyle ilgili çalışmaların tamamlandığını belirterek kuruluş dilekçesinin bugün İçişleri Bakanlığı'na verileceğini söyledi
Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Babacan, partinin isminin çarşamba günkü tanıtımda açıklanacağını söyledi.
Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Babacan, partinin isminin çarşamba günkü tanıtımda açıklanacağını söyledi.
Kaynak: Euronews.com
Haberin Videosu :Ali Babacan: Partinin tanıtımını çarşamba günü yapıyoruz
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, İsmail Küçükkaya, Ali Babacan, Fox, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
İdlib gazisi saldırı anını anlattı: Ambulanslarımıza bile saldırdılar
Haberler
Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?
Haberler
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Haberler
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
Haberler
Benzine 82 kuruş, motorine ise 65 kuruş indirim bekleniyor
Haberler
Son Dakika: Yunanistan sınırındaki reşit olmayan göçmenleri Almanya kabul etti
Haberler
Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Haberler
Yeni parti henüz kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık