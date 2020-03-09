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Ali Babacan: Partinin tanıtımını çarşamba günü yapıyoruz

Ali Babacan: Partinin tanıtımını çarşamba günü yapıyoruz

09.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:16
Ali Babacan: Partinin tanıtımını çarşamba günü yapıyoruz
Eski başbakan yardımcısı Ali Babacan, yeni partiyle ilgili çalışmaların tamamlandığını belirterek kuruluş dilekçesinin bugün İçişleri Bakanlığı'na verileceğini söyledi

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Babacan, partinin isminin çarşamba günkü tanıtımda açıklanacağını söyledi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, İsmail Küçükkaya, Ali Babacan, Fox, Dünya
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