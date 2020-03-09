Ali Babacan, partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi
Eski bakanlardan Ali Babacan, partisi için kuruluş dilekçesi ile ilgili evrakı İçişleri Bakanlığına teslim etti.
09.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:44
Eski bakanlardan Ali Babacan, partisi için kuruluş dilekçesi ile ilgili evrakı İçişleri Bakanlığına teslim etti.
Partiye ilişkin evrak ile kuruluş dilekçesini vermek üzere saat 10.30'da İçişleri Bakanlığına gelişinde Babacan'a, Hasan Canpolat, Mehmet Emin Ekmen ve İdris Şahin de eşlik etti.
Partiye ilişkin evrak ile kuruluş dilekçesini vermek üzere saat 10.30'da İçişleri Bakanlığına gelişinde Babacan'a, Hasan Canpolat, Mehmet Emin Ekmen ve İdris Şahin de eşlik etti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Ali Babacan, partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi
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