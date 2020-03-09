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"Ali Babacan, partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi" başlıklı haberimizi iptal...

Eski bakanlardan Ali Babacan'ın partisi için kuruluş dilekçesi ile ilgili evrak İçişleri Bakanlığına teslim edildi.

09.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:08
Eski bakanlardan Ali Babacan'ın partisi için kuruluş dilekçesi ile ilgili evrak İçişleri Bakanlığına teslim edildi.
Partiye ilişkin evrak ile kuruluş dilekçesini vermek üzere Hasan Canpolat, Mehmet Emin Ekmen ve İdris Şahin saat 10.30'da İçişleri Bakanlığına geldi.
Dilekçeyi Bakanlığın ilgili birimine teslim eden heyet, daha sonra İçişleri Bakanlığından ayrıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Mehmet Emin Ekmen, Hasan Canpolat, Ali Babacan, Güncel
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