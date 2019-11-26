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Ali Babacan: Türkiye'deki kötü durumdan dolayı kendimi vebal altında hissediyorum

Ak Parti'den istifa etmesinin ardından ilk kez televizyon programına katılan eski bakan Ali Babacan, Türkiye'nin başkanlık sisteminden sonra ekonomik krize girdiğini belirterek, "Ülke karanlık bir tünele girdi. Türkiye'nin bu durumundan dolayı kendimi vebal altında hissediyorum." dedi.

26.11.2019 22:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:10Ali Babacan: Türkiye'deki kötü durumdan dolayı kendimi vebal altında hissediyorum
AK Parti'den istifa etmesinin ardından ilk kez televizyon programına katılan eski bakan ve milletvekili Ali Babacan, 'nin başkanlık sistemine geçtikten kısa bir süre sonra ekonomik krize girdiğini belirterek, "Ülke karanlık bir tünele girdi. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumla ilgili kendimi büyük bir vebal altında hissediyorum." diye konuştu.

Habertürk kanalında gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin AK Parti'den ayrılmasını istemediğini ancak Türkiye'de yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için 2013 yılından 2019'a kadar uğraştıklarını, başarılı olamayınca da istifa ettiğini söyledi.
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Ali Babacan, AK Parti, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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