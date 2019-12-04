Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun, AK Parti'den ne kadar oy aldığı araştırıldı: Anket sonucu Erdoğan'a sunulacak

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti çalışmaları hızlanırken, iki partinin AK Parti'den ne kadar oy alacağı üzerine yapılan anket Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehir belediyesini kaybeden AK Parti'de tüm hesaplar, gerçekleşecek ilk seçimde yeniden iktidar olma üzerine yapılıyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı partilere AK Parti'den geçiş olup olmayacağı, iki yeni partinin nereden oy alabileceğine ilişkin olasılıklar da değerlendiriliyor.

Yeniçağ Gazetesi'nden Fatih Ergin'in haberine göre, parti yönetimi tarafından anket sonuçlarının da yer aldığı değerlendirmeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

YENİ PARTİLERİN TOPLAM OY ORANLARI AK PARTİ'YE SIKINTI YAŞATABİLİR

Partili bir yetkilinin şu ana dek yapılan araştırmalardan aktardığı bilgilere göre, Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin daha çok AK Parti tabanının muhafazakar kesiminden oy alabileceği öğrenildi.

Ali Babacan'ın ise hem AK Parti seçmeninden hem de politize olmamış seçmenden oy alacağının ortaya çıktığı çalışmada, kurulacak her iki partinin de henüz yüzde 10 barajının altında olduğu ancak toplam oy oranlarının AK Parti'ye sıkıntı yaşatabileceği belirtildi.

Kurulacak yeni partilere AK Parti'den geçişlerin ise daha çok taban düzeyinde yaşanması öngörülürken, mevcut milletvekillerinden en fazla dört ya da beş ismin yeni partilere geçme olasılığının olduğu düşünülüyor.

MHP'DEKİ EMANET OYLAR MİLLET İTTİFAKI'NA YÖNELDİ

Diğer partilerin durumunun da araştırıldığı çalışma, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'ye 24 Haziran 2018'deki genel seçimlerde AK Parti'den giden emanet oyların hem yeni partilere hem de Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti'ye yöneldiğini ortaya koydu.

Partili kaynak, ortaya çıkan değerlendirmeler ile ilgili olarak, "Bu durumun temel sebebi, ekonomide yaşanan olumsuzluklar. Ekonominin rayına oturmadığı her gün AK Parti iktidarının zararına işliyor. Ekonominin düzeltilmesinin yanında, sayın Cumhurbaşkanımızın yeni bir hikaye ile seçmenlerin karşısına çıkması gerekiyor" dedi.