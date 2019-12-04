Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetleriyle ilgili aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

"Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan yeni parti için İçişleri Bakanlığına başvuru yaptı mı?" sorusuna Çataklı, "Bu konuda Bakanlığımıza söz ettiğiniz kişiler tarafından veya onların adına yapılmış herhangi bir bildirim henüz yok. Bize bir başvuru yapılmadı." dedi.

ADİL ÖKSÜZ İLE İLGİLİ SON DURUM

İsmail Çataklı, FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz ve Muhammed Dahlan ile ilgili son duruma ilişkin sorusunu şöyle cevapladı:

"Dahlan ile ilgili güvenlik birimlerimiz, çalışmalarını tamamlayarak dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirdiler. Süreç bundan sonra yargı tarafından işletilecek. Kırmızı bültenle ilgili süreci biz de takip edeceğiz. Adil Öksüz konusuyla ilgili de son olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir açıklaması oldu, bunun üzerine ilave bir söz söylemeyeceğiz."