27.06.2019 10:01
Haberler » Güncel » Haber

Yeni parti hazırlığı mı? Ali Babacan ve ekibi lokantada bir araya geldi

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında yeni parti kurmak için çalışma yürüttüğü öne sürülen isimler yemekte buluştu.

Yeni Akit'te Sezai Erhan'ın imzasıyla yayımlanan haberde " AK Parti 'nin İstanbul 'da aldığı seçim yenilgisi parti içindeki 'muhalif hareketin' elini güçlendirdi" görüşü dile getirildi.

Haber şöyle devam etti:

" Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan üzerinden yürüyen iki ayrı parti çalışması hızlandı. Babacan'ın liderliğinde kurulacağı öne sürülen partinin kurmayları dün eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç 'ın vefat eden annesi Hanım Kılıç'ın cenazesi için geldikleri Yozgat 'taki cenaze sonrasında yemekli toplantıda buluştular.

Bir lokantada düzenlenen buluşmada eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek , eski bakanlardan Sadullah Ergin , Ali Babacan, Beşir Atalay , Lütfullah Kayalar gibi isimler yer aldı.

"SİYASİ BİR AMAÇ YOK"

Babacan'a yakın kaynaklar; söz konusu buluşmanın siyasi bir amacının olmadığı, Yozgat'ta düzenlenen cenaze sonrasında gerçekleştiği kaydedildi."

Yeni parti hazırlığı mı? Ali Babacan ve ekibi lokantada bir araya geldi
İstanbul , AK Parti , Ali Babacan , Politika , Güncel

Son Dakika Haberleri
11:19 Fasıl Say, Antalya'da konser verdi
11:19 TAV karbon salımlarını sıfırlayacak
11:19 İzmir'de iş adamının öldürülmesine ilişkin dava
11:18 Doğal güzelliğiyle dikkat çekmişti, o köye ilgi arttı
11:18 Cizre'de polis aracına saldırıya 8 gözaltı
11:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mukogawa Üniversitesindeki Törende Konuşuyor
11:17 İstanbul'da hırsızlık operasyonu