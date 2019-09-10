Ali Babacan yeni parti için net konuştu: 2020'ye kalmadan partiyi kuracağız

Son dönemde yeni bir parti kuracağına dair haberlerle gündemde olan eski başbakan yardımcısı ve ekonomiden sorumlu devlet bakanı olan Ali Babacan, Karar gazetesinden Ahmet Taşgetiren ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtladı. Babacan, yeni parti için ilk kez bir tarih verdi ve "Gönlümüzden geçen takvimler 2020'yi göstermeden tüzel kişiliği kurmak" ifadesini kullandı.

Babacan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

AK PARTİ'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

"İnsan hakları, özgürlükler, çoğulcu demokrasi ve hukukun üstünlüğü"nün inandığı ve savunduğu değerler olduğunu vurgulayan Babacan, AK Parti'nin kuruluşunda yer alan bu ilkelerden uzaklaşmasıyla bugünkü 'üzüntü veren' tablonun ortaya çıktığını öne sürdü.

Babacan, AK Parti'ye verdiği istifa mektubunda ifade ettiği "aklen ve kalben ayrışmayı" şu şekilde anlattı:

"Şeffaflığı çok önemsedik mesela. Kamuoyu yönetiminde ve siyasette etiği çok önemsedik. Bu konularda problemleri gördüğümüzde de çok geniş çalışmalar yaptık. Kanun tasarıları hazırladık, sunuşlar yaptık. Dünyadaki örnekleri inceledik. Ama bu çabamızda başarılı olamadığımızda da kalbimizde bir kırıklık oluştu doğrusu."

NEDEN YENİ BİR PARTİ KURUYOR?

"Yeni bir gelecek vizyonu gerekiyor Türkiye için. Ama bu çalışmaları mevcut bir siyasi partinin içinde yapmak çok zor. Çünkü parti disiplini diye bir gerçek var. Söylenmiş pek çok söz var." diyen Babacan, 'beyaz bir sayfaya' ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Babacan, bugünkü şartlarla AK Parti'nin kurulduğu dönemdeki şartların farklı olduğunu belirterek başlattıkları çalışmanın toplumun bütün kesimlerini dikkate aldığını ve ortak sorunlara ortak çözüm arayışı içinde olduğunu vurguladı:

"Yine bir özgürlük sorunu var Türkiye'nin. Yine bir temel haklar sorunu var. Ama bunların niteliği değişti. Daha farklı kesimleri de ilgilendiren sorunlar haline geldi bunlar. Ayrıca, Türkiye'nin bir adalet sorunu var. Bir ekonomi sorunu var.

"Bu sorunlar her kesimi ilgilendiriyor. Şu anda toplumun tümünün ortak dertleri var. Dolayısıyla, bugünkü çalışmanın hem kaynaklandığı ortam hem de nihayetinde hedeflediği kitle 2001 şartlarına göre çok çok farklı."

PARTİ NE ZAMAN KURULACAK?

Parti ekibini şekillendirmenin ve ortak vizyonunu kurgulamanın zaman aldığını söyleyen Babacan, yıl sonuna kadar partinin tüzel kişiliğini kurmak istediklerini söyledi:

"Gönlümüzden geçen takvimler 2020'yi göstermeden tüzel kişiliği kurmak. Kalite çok önemli burada. Ne insan kaynağından ne de yapılacak işin kalitesinden asla taviz vermek istemiyoruz."

NE OLMUŞTU?

AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan, yeni parti kuracağını resmen ilan etmişti.

Babacan, AK Parti'den istifa ettiğini duyurduğu açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Görevde olduğum dönemlerde partinin kuruluş ilke ve değerlerini hem ülkemizde hem de dünyada inanarak savundum. Türkiye'nin tarihi dönüm noktalarında, doğruları için verilen büyük mücadelelerin bizzat içinde olmak benim için şeref oldu. Son yıllarda ise pek çok alanda yapılan uygulamalar ile inandığım ilke, değer ve fikirler arasında derin farklılıklar oluştu. Aklen ve kalben bir ayrışma yaşadım."