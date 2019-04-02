Ali Bağ Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ANKARA NALLIHAN belediye başkan adayı olan Ali Bağ isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA NALLIHAN ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ali Bağ isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ANKARA NALLIHAN adayı Ali Bağ kimdir? Bağımsız ANKARA NALLIHAN adayı Ali Bağ yüzde kaç oy aldı?

Ali Bağ Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ANKARA NALLIHAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Bağ NALLIHAN ilçesinde % 0,45 oranında oy almıştır. NALLIHAN ilçesinde % 0,45 oranında oy olan Ali Bağ adlı Bağımsız adayı toplamda 86 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA NALLIHAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.