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Ali baran bebeğin şüpheli ölümü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, hareketsiz yatarken annesi N.U. tarafından bulunan 53 günlük Ali Baran Oslun'un hastanede öldüğü anlaşıldı.

27.09.2019 17:22Ali baran bebeğin şüpheli ölümü
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, hareketsiz yatarken annesi N.U. tarafından bulunan 53 günlük Ali Baran Oslun'un hastanede öldüğü anlaşıldı. Vücudunda morluklara rastlanan Ali Baran bebeğin ölümü şüpheli bulunurken, N.U. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Topraklık Mahallesi'nde oturan ve bir süre önce eşinden boşanan N.U., iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, bebeği Ali Baran Oslun'u yatağında hareketsiz yatarken bulunca komşularından yardım istedi. Komşularıyla birlikte otomobille, Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen Ali Baran'ın, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunda morluklara rastlanan bebeğin ölümü şüpheli bulunurken, cesedi otopsiye gönderildi. N.U. ise ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.



Ali Baran, Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

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