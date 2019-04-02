Ali Bergin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP SİİRT belediye başkan adayı Ali Bergin oldu. DSP adayı Ali Bergin, SİİRT belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? SİİRT belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP SİİRT belediye başkan adayı Ali Bergin ile ilgili seçim sonuçları ve SİİRT belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP SİİRT belediye başkan adayı Ali Bergin oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte SİİRT belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. SİİRT aday yarışı ve SİİRT seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

SİİRT Seçim Bilgileri

SİİRT belediyesi için toplam sandık sayısının 268 olduğu belirlendi.

SİİRT belediyesi için açılan sandık sayısının ise 268 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

SİİRT belediyesi için katılım oranının ise % 82,79 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

SİİRT toplam seçmen sayısının ise 87.793 olduğu belirlendi.

SİİRT belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 72.680 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP SİİRT Belediye Başkan Adayı Ali Bergin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP SİİRT belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Bergin, SİİRT yarışında % 0,35 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Ali Bergin toplamda 242 adet oy sayısına ulaştı.

DSP SİİRT belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.