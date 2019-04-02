Ali Bilgi Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA TUZLUKÇU belediye başkan adayı olan Ali Bilgi isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA TUZLUKÇU ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Ali Bilgi isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA TUZLUKÇU adayı Ali Bilgi kimdir? BTP KONYA TUZLUKÇU adayı Ali Bilgi yüzde kaç oy aldı?

Ali Bilgi Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA TUZLUKÇU belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Bilgi TUZLUKÇU ilçesinde % 0,41 oranında oy almıştır. TUZLUKÇU ilçesinde % 0,41 oranında oy olan Ali Bilgi adlı BTP adayı toplamda 20 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA TUZLUKÇU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.